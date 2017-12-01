國際清水祖師文化研討會明登場 多國近200人與會

南市南區四鯤鯓龍山寺舉行第2屆清水祖師文化節活動，期間遇交陪境、中西區南廠保安宮建醮大典，龍山寺在地方設大型普度壇贊普。（記者王俊忠攝）

2017-12-01 16:22

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區四鯤鯓龍山寺於12月初舉行第2屆清水祖師文化節活動，期間遇交陪境、中西區南廠保安宮建醮大典，龍山寺特地在地方設大型普度壇贊普。龍山寺主委吳志祥表示，藉此讓各國與會者得以實地了解台灣台南的寺廟信仰文化。

3年1次的清水祖師文化節，今年由南區四鯤鯓龍山寺主辦，明天（2）日上午到中午在國立台南生活美學館舉行國際清水祖師文化學術研討會。據龍山寺統計，有台灣、馬來西亞、新加坡、中國、泰國、印尼、澳門與香港等多國清水祖師信仰廟宇的執事人員約近200人到台南與會，因為報名者眾，額滿後已無法再接受其他人員參加。

四鯤鯓龍山寺主委吳志祥指出，明天的清水祖師文化學術研討會，將邀請中國廈門大學人類學系副主任葉春榮、中央研究院副研究員郭瓊花等人進行專題演講，讓來自世界各地的與會者能更加了解清水祖師信仰文化。

在國際清水祖師文化學術研討會舉行後，主辦單位將於明天下午邀請所有與會者到市區赤崁樓、安平區古蹟景點及南區四鯤鯓社區小旅行，以了解台南史蹟文化的淵源；晚間6點半在龍山寺前廣場有文化節聯誼餐會，將邀請知名藝人澎恰恰、許效舜與鐵獅亮光樂團做精彩表演。