台北花蓮台鐵觀光專列「車+酒」 明年2月上路

另增班次的「台鐵觀光專列」預計明年2月正式上路，每日行駛台北往返花蓮各一班次，單程約可提供逾300個座位。（記者王峻祺攝）

2017-12-01 11:06

［記者王峻祺／花蓮報導］「台鐵觀光專列」預計明年2月正式上路，每日行駛台北往返花蓮各一班次，單程約可提供逾300個座位，因專列為「另增班次」，僅販售火車加飯店的「車+酒」套票，與一般返鄉尖峰時段車次分流，方便旅客提早購票、規劃遊程。

明年上路後的台鐵觀光專列，每天往返台北、花蓮各一班次，平日採普悠瑪、太魯閣號等新式自強號列車，週六、日或連續假期因運量大，則會放寬到莒光號或其他自強號車種，並將避開返鄉尖峰時段發車及暫定每3個月檢討班次時間。

主要目地為「促進觀光」的觀光專列，未來將不單賣車票，採火車票加花、東地區飯店的「車+酒」套票，另開放購票時間會比團體票限定2個月前、一般車票2週前的購買時間還早，突破現行「連續假日不得購買團體票」問題。

立法委員蕭美琴去年極力促成台鐵觀光專列，盼能紓解花蓮車票「難求」困境並提振東部觀光產業，商請立法院長蘇嘉全居中協調，召集行政院東部聯合服務中心、交通部、台鐵、國發會等單位研商後，確定以專列車搭乘率為依據，由花東基金適度提出補貼，讓業者有意願承接觀光專列業務。

蕭美琴說，歷經多次會議討論，感謝國發會的支持與台鐵的配合，讓計畫順利發包定案，期待明年觀光專列上路後，能吸引更多喜歡花東的遊客到訪，提升觀光產業、帶動花東整體發展。

她強調，每日開行一班的觀光專列，除有效安排旅客到、離花東時間，與一般返鄉尖峰時段分流，避免排擠原運量的問題外，另也將保留每3個月一次的班次檢討機制，能夠隨時滾動檢討時間是否恰當，滿足遊客與回鄉民眾的不同需求。

花蓮縣休閒旅遊協會理事長葉陳錦說，旅客長期反映車票難買問題，花蓮觀光業者相當期待明年正式上路的觀光專列，相信將能提振花蓮觀光產業及發展，感謝委員、縣府極力促成。