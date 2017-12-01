高市左營等6區明停水10小時 影響1萬7400戶

2017-12-01 08:50

〔記者陳文嬋／高雄報導〕水公司七區處推動「澄清湖廠高低壓電氣設備檢驗」，高市三民、鳥松、鳳山、左營、楠梓、前鎮6區，明上午8時至傍晚6時停水10小時，總計影響1萬7400戶，呼籲用戶儲水備用。

水公司依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定，每年至少停電檢驗1次，明將推動「106年度澄清湖廠高低壓電氣設備檢驗」，高市三民、鳥松、鳳山、左營、楠梓、前鎮6區，上午8時至傍晚6時停水10小時，影響1萬7400戶，呼籲用戶儲水備用。

水公司表示，停水戶數9400戶，區域是鳳山區忠孝、忠義、中和、文德、武慶、武漢、新武、新強里高速公路以西；前鎮區瑞誠、瑞文、瑞北、瑞昌、瑞華、瑞興、瑞岡、瑞西里。

左營區莒光、光輝里；楠梓區和昌、慶昌、興昌、隆昌、大昌、秀昌里停水； 鳥松區則是大華、夢裡、鳥松、坔埔里的鳥松國中一帶；包括長庚醫院、圓山飯店、正修科技大學、文山綜合高中、宿舍一、二、三村。

三民區民族路以東停水，包括高醫、博惠、安康、安寧、安發、安吉、寶獅、寶盛、寶安、寶中、寶興、寶泰、寶德、寶國、寶慶、寶民、寶華、寶業、寶龍、寶珠、寶玉、正興、正順、本武、本元、本安、本上、本揚、本文、本和、本館、灣復、灣中、灣華、灣勝、灣利、灣成、灣子、灣愛、灣復、鼎中、鼎西、鼎金、鼎力、鼎強、鼎盛里。

水公司指出，水壓降低戶數是8000戶，區域包括苓雅、鼓山、鹽埕、新興、仁武區含仁武工業區、鳳山區協和、文衡、赤山地區，左營區等大樓週邊住戶因水壓降低，於用水尖峰時會短暫無水、管線末端及高地區可能無水。

三民區民族路以西也是水壓降低，包括鼎泰、灣興、安生、安東、安和、安泰、安宜、安邦、同德、德智、德仁里、德行、德東、達明、達德、達仁、達勇、民享、精華、十美、十全、立德、立誠、立業、德北、港北、港新、港東、港西、博愛、長明、建東、鳳北、鳳南、興德、千北、千歲、千秋、德西、九如、川東、豐裕、力行、裕民里。