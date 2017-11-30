老文化玩文創 33歲青年推出「隨身活版印刷機」

33歲青年顏宏霖熱愛活字排版，曾投入日星鑄字行的文化保存活動，更加入文創設計，推出「隨身活版印刷機」，隨時隨地就能印刷名片，讓活字印刷充滿文創價值。（記者吳柏軒攝）

2017-11-30 19:36

〔記者吳柏軒／台北報導〕2017金點設計展今天（30日）開幕，百餘件作品齊聚，展現各色設計巧思，其中，33歲青年顏宏霖熱愛活字排版，曾投入日星鑄字行的文化保存活動，更將活版進行文創設計，推出「隨身活版印刷機」，隨時隨地都能印出名片，讓老文化重新融入日常生活。

顏宏霖說，自己就讀台灣大學城鄉發展研究所，5、6年前投入在地文化，接觸了日星鑄字行，了解到「活字排版」印刷的精華，並重新添加文創元素，改良製造「隨身活版印刷機」，小小尺寸中有活鉛字，搭配設計的壓力軸輕輕一滾，一張特製活版印刷名片馬上就出來，讓傳統文化重現在現代生活運用中。

顏宏霖更透露，機台也採用台灣舊建物的台灣檜木，並找台灣中小企業組裝，讓整個設計都圍繞著台灣為主，今年已透過募資平台銷售1500台，也拿下日本Good Design標章獎，同時獲選2017金點設計標章獎，將角逐最佳設計。

另外，25歲平面設計師施博瀚喜歡做甜點，發現擠鮮奶油收尾時會勾勒上揚，從這個概念發想，加到全新的字體設計中，概念設計出「凝明朝体」字型，他形容，這個字體有一般明體的書卷氣，同時保留楷體的成熟，讓人看到字體感覺明快、純淨、溫潤，字體尾腳都微微上鉤；而自己喜歡日本文化，也一併把日文字一起發想概念，成效不錯，未來想做滿1萬3500多字，讓「凝明朝体」字型能真正上架，今年也入圍金點概念設計獎，要角逐最佳設計頭銜。

台灣創意設計中心說，今年金點設計獎齊聚全球各地的作品，日前經過評選，從3000件作品中找出410件標章得主，並從中挑選「最佳設計」；另也針對尚未商品化、但充滿新創思維的作品，頒發概念設計獎，同樣分類授予「最佳設計」，頒獎典禮預計12月7日登場。

33歲青年顏宏霖研發的「隨身活版印刷機」。（記者吳柏軒攝）

25歲平面設計師施博瀚喜歡做甜點，把擠鮮奶油的動作，化作字體設計的特性，創造「凝明朝体」新字體，讓該字有著明體的書卷氣，同時保留楷體的成熟。（記者吳柏軒攝）

施博瀚喜歡做甜點，把擠鮮奶油的動作，化作字體設計的特性，創造「凝明朝体」新字體。（記者吳柏軒攝）