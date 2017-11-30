用陶藝重現部落會議 13歲原民生獲陶藝獎冠軍

劉勁陽的陶藝作品主要著重耆老間的對話情緒上，透過人物泥塑，細膩刻劃出族人在討論中喜悅、憤怒、激動及溫和表情的交流變化。（記者王峻祺攝）

2017-11-30 17:02

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮13歲太魯閣族少年劉勁陽，以陶藝創作重現萬榮鄉西林村支亞干部落會議原貌，利用陶土塑形具體化族人交談過程、表情及情緒，打造「部落大小聲」陶藝作品，因細膩的表達手法與純熟工藝，讓他榮獲花蓮縣第2屆原住民青少年美術陶藝獎冠軍。

就讀鳳林國中8年級的劉勁陽，家住西林村，從小熱衷參與部落事務，只要地方召開部落會議，就會與同儕相約前往旁聽，並細心記錄會議內容，試圖了解族人對事務討論的立場及看法。

劉勁陽因對陶藝創作有興趣，在校長羅崇禧的鼓勵下，常會利用課餘時間製作陶藝作品，更向當地知名陶藝老師洪明德請益，上月底更接連耗時3星期，完成「部落大小聲」作品參賽，以旁聽者視角，完整重現部落會議的討論過程。

劉勁陽說，作品主要著重耆老間的對話情緒上，透過人物泥塑，細膩刻劃出族人在討論中喜悅、憤怒、激動及溫和表情的交流變化，並以眼睛和嘴巴象徵在部落會議中，眼神傳遞及使用族語談話的重要性。

鳳林國中今年共有7人參加花蓮縣第2屆原住民青少年美術創作比賽陶藝獎項，劉勁陽除榮獲冠軍外，其他6人也囊括國中組第2名至佳作獎，是陶藝競賽類別中的大贏家。

主辦單位台開集團董事長邱復生說，今年共有320人報名，總計71人入選獲獎，得獎作品均有不同族群的風格文化展現，原住民學生作品不僅充滿生命力及藝術性，更記錄下部落生活的真實情感樣貌，令人印象深刻，期望每年都能接續舉辦美術賽事，傳承原民文化豐富的藝術底蘊。