昔日馳騁宜蘭田野 「復刻版」林鐵小火車下月鳴笛試車

早期騁馳在三星田野間的林鐵火車頭。（記者張議晨攝）

2017-11-30 16:50

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東森林鐵路土場到竹林段，停駛逾38年，三星鄉公所爭取經費再造，打造1輛「復刻版」的火車頭，今搶先亮相，預計12月將在天送埤車站前環狀軌道鳴笛試車，最快明年3月上路試營運載客。

早期太平山出產的珍貴林木，先從太平山運到蘭陽溪上游的土場車站後，再經羅東林鐵轉運至羅東鎮竹林車站。全長約36公里，因路線橫貫三星鄉，是當地民眾的共同記憶，但1979年停駛後，沿途各車站顯得荒蕪，僅天送埤車站還保有完整樣貌。

鄉長黃錫墉表示，羅東林鐵雖然停駛，但昔日曾運送木材兼載客，是三星鄉民珍貴的兒時記憶，公所才爭取經費重新打造小火車，讓民眾重溫往日情懷。

因早期行駛林鐵的火車頭、車廂尋覓不易，即便留存至今，多數狀況也達不到復駛標準，因此，三星鄉投入近200萬元重製，將車廂、車頭縮小3分之1，打造「復刻版」車頭。

黃錫墉指出，復刻版小火車，為電動車頭，時速約2.4公里，繞行天送埤車站一圈約8分鐘，兩節車廂共可乘坐8人，寬度與車頭一致；為求擬真，電動車頭還會噴出蒸氣，甚至可發出汽笛聲，相當逼真。

黃錫墉強調，目前火車頭、車廂已陸續完成測試，12月將開始於天送埤車站前試車，最快明年3月試營運，免費讓民眾搭乘。