保健》空氣品質差怎麼運動？ 醫生說這時段最佳...

2017-11-30 15:46

〔即時新聞／綜合報導〕這幾天空氣品質差，屏東更是霾害重災區，醫生提醒，若想要戶外運動，上午6、7時進行最佳。

《中央社》報導，屏東基督教醫院醫師林健良表示，不建議在空氣品質差的時段進行戶外運動，在霾害期間，通常上午6、7時的空氣品質比較好，選擇在這時間運動較佳；此外，也能考慮室外運動，如健身房等。

屏東縣環保局空氣污染防制科長陳宏仁說，經長期觀察，上午6、7時的空氣品質屬「普通」等級，通常近中午後，空氣品質標準就會轉橘色至紅色，傍晚後最差。