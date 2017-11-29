無國界藝術對話 「台南－紐約對飛計畫」開展

2017-11-29 20:02

［記者王涵平／台南報導］蕭壠駐村美籍藝術家用藝術「剪接」訴說在地故事，「2017台南－紐約對飛：紐約藝術家聯展《蕭壠蒙太奇》（A Soulangh Montage）」今日起在蕭壠文化園區登場，提高台南藝術能見度、協助在地藝術家走向國際。

南市文化局及台美文藝協會（Taiwanese American Arts Council）攜手合作，首度與紐約COPE NYC機構建立合作交流，今年正式啟動「台南－紐約對飛計畫」，每年相互薦送藝術家至對方機構駐村，打造城際的無國界藝術對話。由紐約COPE NYC薦送的藝術家蒐集在地元素及故事，以藝術手法重新剪接，將首度帶來《蕭壠蒙太奇》聯展，自即日起至明年2月25日在蕭壠文化園區展出。

文化局指出，今年7月由策展人許遠達、藝術家林煌迪、王婉婷、方偉文等人先前往紐約駐村，首度於紐約Pfizer Building舉行《大船入港》特展，展出台南在地8位藝術家當代藝術作品。

此次在蕭壠的聯展則為紐約藝術家進駐蕭壠創作的第一檔展覽，COPE NYC總監暨策展人薇妲‧薩巴紀Vida Sabbaghi親自來台並策展，兩位紐約藝術家共同呈現《蕭壠蒙太奇》特展，由台美文藝協會執行長李美華積極協助促成交流合作。

奧裔美籍藝術家沙夏‧梅隆Sascha Mallon是插畫及陶藝家，創作元素圍繞著愛、神話與童話故事，駐村期間創作7幅插畫作品及1件大型陶藝複合作品。

藝術家姜宣瑛Sun Young Kang為韓裔美籍，擅長以紙張創作大型的藝術裝置。展出作品《永線》，以棉線上下縱穿蕭壠6尺高的的倉庫空間打造5個巨大支柱，觀賞者遊走其中時，下方的感應燈會亮起，如同一盞盞明燈隨著觀賞者腳步點亮蕭壠自古至今穿梭的時空。