新北溫泉節開泡 「星光暖湯」最低下殺3.5折

2017-11-29 19:11

〔記者賴筱桐／新北報導〕時序入冬，適合泡湯的季節來臨，新北市觀光旅遊局主辦溫泉節活動即日起跑，推出市價千元的「暖心溫泉包」，特價100元，每天限量200份，並聯合20家業者祭出好康，其中，「星光暖湯」平日晚間泡湯專案，折扣最低下殺3.5折，經濟實惠。

觀光旅遊局主任秘書王國振說，新北市特殊的地質條件，孕育豐富多元的溫泉湯種，包括烏來美人湯，以及北海岸海底溫泉、金山、萬里的硫磺泉及碳酸泉等等，距離大台北都會區僅20至40分鐘車程，非常適合三五好友相約泡湯。

王國振說，新北市府今年聯合20家溫泉業者推出促銷方案，其中，「星光暖湯」活動專案，平日泡湯最低折扣下殺3.5折，更祭出湯屋加晚餐雙人方案，最低優惠價799元。

活動另推出特價100元、市價約千元的「暖心溫泉包」好禮，12月1日起至5日上午10點準時開賣，每日限量200份，內容包含穿上泰雅族傳統服飾的「新北小客」毛巾公仔、溫泉節優惠手冊、溫泉手工皂以及價值500元的消費抵用券。詳情可至新北市觀光旅遊網，點選「2017新北市溫泉節」網頁查詢，網址：http://event.suntravel.com.tw/2017_hotspring/store_window.html#x1