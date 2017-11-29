《人間條件一》經典再現 全台高雄首演場免費欣賞

2017-11-29 16:19

〔記者黃佳琳／高雄報導〕台灣知名導演吳念真推出的國民戲劇「人間系列」，自2001年推出以來已累積6部作品，其深刻動人的劇本架構和生活化的手法，再再述說著市井小民生活中的故事；《人間條件一》經典再現，下月9日在衛武營都會公園進行戶外演出，免費提供觀眾欣賞，要帶大家重回起點，找回初心。

吳念真、綠光劇團製作人李永豐、演員黃韻玲、唐美雲、陳竹昇等人今天南下高雄為《人間條件一》進行宣傳。吳念真說，16年前寫好這部既聒噪又通俗的舞台劇本時，他跟劇團和演員說，他只想讓更多沒走進劇場的人走進來，看完戲後，希望他們會因而喜歡劇場；另一個更大的期待是，有一天這齣戲可以到台灣各地的廣場和廟口演給大家看。

為了完成這個心願，高市府和劇團接洽後，立刻敲定互外演出的時間和場地，成為台灣第一個進行首演的城市，消息一出，曾參與《人間條件一》演出的演員們劇場魂再度燃燒，原班人馬決定排除萬難再度集結，見證台灣劇場界歷史性的一刻。

高雄市長陳菊表示，她和吳念真是多年的好友，也感謝吳念真願意帶著這齣已感動過超過38萬人的好戲來高雄，與高雄人一起找回人性的溫暖和感動；她也提醒市民，當天記得搭捷運來看戲，下月起，高雄為了防治空污，搭乘大眾運輸工具一律免費。

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