立委批高鐵取消96折離峰優惠 賀陳旦：馬上檢討

針對高鐵決定平日離峰優惠將實施至今年12月28日一事，引發立委不滿。（資料照，記者侯承旭攝）

2017-11-29 11:58

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣高鐵3年前推出「平日離峰優惠」措施，每日離峰時段給予票價96折優惠，因會員制推出後，決定平日離峰優惠將實施至今年12月28日為止，未來僅會員才能享優惠。立委李昆澤今日於交通委員會質詢時表示，高鐵離峰優惠約5％乘客使用，今年約249萬人次使用，一取消馬上影響到上百萬旅客，強烈要求在高鐵載客率達到70％前，不應該取消優惠。

高鐵今年1-10月約4995萬人次搭乘，平均搭乘率約64％，每天有15.5萬人次搭乘，當中40％乘客使用高鐵提供的各項優惠措施，約1998萬人次。李昆澤表示，這麼多年來，一再提醒高鐵公司，高鐵最大要處理的問題，是提升運量不是票價。當年高鐵財改案時也有附帶決議，要求高鐵公司任何票價調整要告知交委會，並送交委會核備；過去交委會也曾多次做出決議，要求高鐵公司搭乘率達70％時，才有討論票價調整的空間。且離峰優惠是為達到移峰填谷效益，一旦取消，可能造成乘客集中在尖峰搭車問題。

立委林俊憲表示，高鐵離峰96折優惠其實非常少，離峰載客率約45％至50％、超離峰時段載客率更不到40％，認為應該要提高優惠；他認為，這跟高鐵公司推會員制並不衝突，會成為高鐵會員，通常是較常使用高鐵的乘客，而離峰優惠是讓一般民眾要搭高鐵時，看見優惠可選擇較優惠車次。

台灣高鐵公司董事長江耀宗表示，高鐵票價通車時與現在價格並沒有改變，優惠是屬於調整。交通部長賀陳旦則表示，高鐵優惠是屬於營業上的促銷行為，而加入高鐵會員並不需要繳費用，只要花時間登記即可；會馬上檢討並跟高鐵公司再溝通，提供會員更大優惠，給民眾更多誘因提高載客率，相信可享優惠乘客會比離峰優惠的5％更廣。

台灣高鐵公司表示，離峰優惠並沒有取消，只要加入會員即可繼續享受，近期高鐵會員優惠將再推出會員新春搭程點數加倍送、新會員千萬點數活動、會員獨享商家優惠等。