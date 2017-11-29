桃園機場清晨起濃霧 影響10航班

2017-11-29 10:28

〔記者陳宜加／台北報導〕桃園國際機場今（29）日上午6時起，因濃霧導致能見度降低，期間能見度曾降低至200公尺，桃園機場隨即啟動低能見度作業，至上午8時40分結束。

桃機統計，受影響航班（包括客貨機）轉降4班，其中台灣虎航IT217轉降高雄、泰國獅子航空SL398轉降松山、Fedex FX5142轉降沖繩、保羅航空225轉降松山；此外，客機部分入境延誤3班，出境延誤3班。

桃機指出，濃霧影響時，入出境大廳看板及網頁均公告「本場目前受濃霧影響」，也請旅客向航空公司確認航班資訊。