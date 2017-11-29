奧運金牌陳詩欣被爆外遇 和已婚舊戰友上摩鐵

陳詩欣今年將台北世大運聖火遞交給台北市長柯文哲。（資料照，記者方賓照攝）

2017-11-29 06:19

〔即時新聞／綜合報導〕2004年雅典奧運跆拳道后冠陳詩欣，2008年為愛走天涯，和學長董俊男相戀結婚後定居花蓮，婚後育有一對兒女，她一邊相夫教子，一邊開民宿和道館，並致力推廣跆拳道運動，生活相當充實。不過今天週刊報導，陳詩欣被爆料，她和已婚跆拳道教練陳正浩外遇偷情，週刊連續兩個週末拍到陳詩欣和陳正浩約會，甚至一起上摩鐵。不過陳詩欣和陳正浩雙雙否認。

《壹週刊》在11月11日到19日調查，發現陳詩欣只要人不在花蓮，就幾乎會和陳正浩約會，陳正浩目前是新竹某國中教練，兩人每次都各自開車，大老遠才能見上一面，足跡遍及台北、桃竹、台中等地。

報導指出，11日當天傍晚，陳詩欣在台北參加完頒獎典禮後，和陳正浩開車會合一起出發，先到陳詩欣父母家，接著到夜市吃路邊攤，期間陳詩欣不時熱情示愛，環著陳男手臂，依偎著還輕吻陳男臉頰，陳男則尷尬微笑看四周，似乎怕被發現。接著他們到龜山按摩，離開時陳詩欣摟著男方的腰，陳男也搭她的肩，如膠似漆。

17日陳詩欣和陳正浩也分別開車到桃禧航空城酒店，到隔天早上8點陳男先走，陳女近中午離開出席活動。

18日陳詩欣又被直擊開車到新竹見陳正浩，陳男幫她停車後，載著她去按摩，陳詩欣不時捏男方耳朵、打情罵俏，凌晨2點多兩人開車離開時不斷繞路，接著陳詩欣開進一家約克頂級汽車旅館，陳男則從外步行進去，到上午11點多陳男先離開摩鐵，陳詩欣到下午1點多才走。當天2人還一起吃晚餐。

陳詩欣強調清白 陳正浩：怎麼可能

《壹週刊》報導，陳詩欣否認有婚外情，說和陳男過去是戰友，現在是合作夥伴，強調彼此是清白的，也說他們並沒有親嘴或開房間，他們都有小孩要怎麼牽手，而且她比賽都有帶小孩，要怎麼牽手或住在一起？

陳正浩也否認說，兩人怎麼可能交往或上摩鐵，他坦承和妻子正在談離婚，但還沒簽字並住在一起。

陳詩欣丈夫無奈：心情很複雜...

陳詩欣老公董俊男則對消息感到無奈，說陳詩欣這半年很忙碌，他覺得不尋常，也常不知她去哪裡，可是不敢追究，因為她是陳詩欣，在外怎樣一定很快就知道「但誰知道是記者告訴我？」董俊男說，陳詩欣比較我行我素，但現在出包了，自己心情很複雜。