今年秋天好熱，將創70年來秋天高溫紀錄。（資料照，記者黃志源攝）

2017-11-28 12:21

〔記者吳柏緯／台北報導〕今年秋天好熱！氣象局表示，今年秋季受到太平洋副熱帶高壓影響，全台氣溫異常偏高。依目前的數據看來，今年秋季平均氣溫很有可能打破1947年有完整觀測資料以來，同期最高溫紀錄。

氣象預報中心副主任商俊盛說明，今年台灣秋天氣溫偏高，自1947年有完整觀測資料以來，有13個平地測站均溫26.36度都創下最高溫紀錄，打破去年紀錄，雖然距離秋天結束還有兩天，但今年很可能將是近70年以來最熱的秋天。

今年秋天除了炎熱之外，降雨量少也是另一特點。商俊盛說明，除了9月初的瑪娃颱風、10月中的卡努兩個颱風外圍環流帶來雨量外，其餘時間雨量偏少，新竹以南雨量更低於氣候平均值。

至於接下來即將邁入冬季，氣象局也預測今年冬季的氣溫偏暖。商俊盛說，去年與今年受到超級聖嬰影響，溫度偏高。今年到目前看來，熱帶太平洋中部與東部海溫偏冷幅度逐漸加大，預測冬季可能發展成弱反聖嬰現象，將稍微減緩冬季的暖化趨勢，有機會成為歷史第三高溫度。

氣象局進一步檢視預報資料及其他各國數值模式的預報，雨量可能為正常至偏少。