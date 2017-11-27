亞洲女壘錦標賽台灣首戰新加坡 總教練：全力以赴

2017-11-27 19:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕亞洲盃女子壘球錦標賽將於後天（29日）於台中市萬壽、金龍球場開打，共有日本、南韓、中國、新加坡等12國競技，身為地主隊的台灣代表隊，首戰對手是新加坡隊，立法院副院長、中華民國企業女壘聯賽榮譽會長蔡其昌，今天致贈加菜金與飲料打氣，他強調上天與運氣會站在全力以赴的人身邊，希望台灣隊能進軍東京奧運，台灣代表隊總教練楊賢銘強調，今年3月集訓至今，狀況相當良好，這場球賽之後，他把目標放在明年在印尼雅加達舉辦的亞洲運動會，任何比賽都會全力以赴。

亞洲女子壘球錦標賽首屆從1976年舉辦，每4年1次，今年亞錦賽是明年印尼雅加達的亞洲運動會，以及世界女子壘球錦標賽的資格賽，2018年世界女子壘球錦標賽，又是2020年東京奧運的資格賽，重要性可見一斑。

本屆亞洲女子壘球錦標賽將於本月29日至12月4日，在台中市萬壽棒球場與金龍棒球場開打，12個國家（含地區）同場較勁，爭取2020年東京奧運的「入場券」。

身兼中華民國企業女壘聯賽榮譽會長、台中市壘委會主委的立法院副院長蔡其昌，今天下午至台中市金龍球場給中華女壘代表隊打氣，他說，他知道代表隊隊員的壓力很重，不過，只要全力以赴即可，他相信上天與運氣，都是站在全力以赴的人身邊，總教練楊賢銘則說，已為後天的賽事準備甚久，從今年3月就開始集訓，隊員狀況維持在最好狀態，他也是用全力以赴來激勵隊員，有信心拿到好成績。