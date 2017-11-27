醫病》揪心血管病因 南醫引進躺式單車運動心電圖儀

2017-11-27 16:54

〔記者王俊忠／台南報導〕1個多月來，台南發生3名公車司機出勤時心臟病發、釀成1死2傷悲劇。台南市立醫院心臟內科醫師表示，胸口如有石頭壓著感覺，嚴重點爬樓梯喘不過氣，有可能是心血管疾病，該院引進運動心電圖負載式腳踏車新儀器，全國僅兩部，透過躺著騎單車方式評估心臟是否有明顯心肌缺氧情形。

市立醫院心臟內科醫師吳柏青舉例指出，78歲許伯伯近一、兩個月感到會喘與胸悶，一般會透過跑步機測得運動心電圖或是斷層掃描心血管攝影，來看心臟是否有明顯心肌缺氧情形，考量年長者或腳傷者使用跑步機的安全性與舒適性；斷層掃描心血管攝影需自費1萬多元是筆不小的開支，市立醫院引進這種躺式的運動心電圖負載式腳踏車給老人家或腿部不方便者使用。

檢查方法是讓患者躺著踩踏單車，相對於跑步機或坐騎式的單車，這種躺式單車對於年紀大的患者較為安全，隨著速度或坡度改變，觀察病人心跳變化。吳醫師說，因為運動時會增加心臟耗氧量，血管若有狹窄或阻塞就無法提供足夠血量和氧氣，這樣變化會反應在心電圖上；此款檢測儀器能同時做心臟超音波，檢視心臟大小、收縮情形，判斷心瓣膜活動，以了解心臟結構和評估功能。

許伯伯接受檢查發現確有冠狀動脈狹窄問題，阻礙血液通過，使得攜帶及供給的養分減少，導致心肌缺氧。吳柏青醫師採以心導管方式在心血管內放支架、直接撐住血管，克服血管狹窄問題，恢復心臟功能、改善患者胸悶與喘的症狀。

吳柏青提醒，年齡大、有家族病史、長期慢性病、高血糖、血脂、膽固醇或體重過重者應定期做心血管健檢，包括抽血以了解自己是否有三高（高血壓、高血糖、高血脂），以求早發現早治療，如有持續胸悶狀況，應儘速就醫診治。