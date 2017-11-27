推身障友善城 中市規劃全國首座身障運動中心

推動身障友善城市，市府多管齊下，提供身障者更完善的公共空間與服務品質。（記者黃鐘山攝）

2017-11-27 16:49

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府推動身障友善城市，將規劃全國首座身障國民運動中心，內含泳池、復健水療池、球場及體適能中心，預算2億元，提倡身障者多參與運動，市長林佳龍今天說，已獲教育部支持，選地確認後加速興建，盼為全國示範。

運動局長王慶堂在市政會議表示，市府深入社區設置身障者運動據點課程，推動多元運動項目，今年共舉辦38場體驗研習與賽事，並於10月舉辦身心障礙國民運動會，吸引734人參與。東亞青奧舉辦時，也會改善空間死角，設置輪椅觀眾席位。

他又說，市府正推動興建身障國民運動中心計畫，設施包含室內游泳池及復健水療池、重度障礙體育室、綜合球場及體適能中心，現正辦理選址作業評估，同時也積極爭取中央補助，預計興建經費2億元。

中市身心障礙體育總會理事陳永勝表示，市府促成身心障礙的運動中心成立，可讓身障朋友有更多機會運動。近3年來身障比賽參加人數增多，希望未來市府聘請更多體適能教練輔導身障學生，挹注資源給予支持，提升選手參與。

林佳龍說，身障國民運動中心是市府政策，也獲得教育部支持，選地確認後即可加速興建，將是全國首座專屬身障運動場館，台中市希望作為示範，鼓勵其他縣市共同推動，以提升身障者運動風氣。