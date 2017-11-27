南市首座浮動式太陽能光電 每年發電量12萬度

永康科技園區滯洪池設置完成台南市首座浮動式太陽能光電。（記者楊金城翻攝）

2017-11-27 14:05

〔記者楊金城／台南報導〕台南市經濟發展局在永康科技園區滯洪池設置完成台南市首座浮動式太陽能光電，已在上月運轉發電，預估每年發電量為12萬度，可減少6.4萬公斤碳排放。

經發局說，為打造永康科技園區為綠能科技園區，園區服務中心今年5月12日與區內太陽能系統廠商聚恆公司簽約，並在不影響原有滯洪池功能下，採用本土廠商結構工法，即所有材料設備加上設計施工均為MIT（Made In Taiwan），再以不到半年時間在10月26日完成南市工業區首座浮動式太陽能發電系統之設置，同時完成併聯設置運轉躉售予台電，設置容量101KW。

經發局表示，永康科技園區除全區照明採用LED節能燈具外，區內包括8座停車場、服務中心、污水處理廠及高架水塔均已完成地面及屋頂型太陽能板設置，設置容量380KW，每年躉售發電量達41.6萬度，增加市府每年210萬元收入。此外，全區廠商至今完成申請同意備案共60件，總裝置容量8901.135KW。

市府也利用滯洪池裝置綠能發電設施，在永康科技園區完成南市首座示範水面型（浮力式）太陽能發電設施，預估每年發電量為12萬度。另外，樹谷園區及柳營科技園區的滯洪池也將在明年2月及4月完成設置浮動式太陽光電系統，預估三園區設置總容量約9.2MW。

其他如安定公滯1、2及嘉南農田水利會將在水庫、埤塘水域陸續完成招標及簽約，預估南市水面型（浮力式）太陽能設置總容量約33.8MW。