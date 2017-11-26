日客搭小黃被敲竹槓 南市交通局：最重吊照

2017-11-26 19:51

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府外交顧問野崎孝男昨晚帶2名來台旅行的日本友人逛花園夜市，之後攔計程車回飯店竟被敲竹槓，司機還飆車、闖紅燈，嚇壞日本遊客。台南市交通局傍晚發布新聞稿表示，將儘速查明，依節情輕重，最重可罰9萬元，並吊銷牌照。

野崎說，該名司機是年輕人，車上沒有執照，也沒跳表，開很快又闖紅燈，在狹窄的忠義路上竟飆到時速85公里，他的友人都嚇壞了，從花園夜市到晶英飯店才短短3公里，車資不會超過120元，司機竟大敲竹槓索價200元。

他氣憤地說，來台灣11年，第一次踫到這麼惡劣的司機，台南的形象都被敗壞了，讓他覺得很丟臉。

交通局表示，依據汽車運輸業管理規則第91條第1項第2款：「車輛應裝設計程車計費表，並按規定收費」及第7款：「車輛應由具有效職業駕駛執照及計程車駕駛人執業登記證之駕駛人駕駛」，及同條第2項並規定，應列印乘車證明供乘客收執。

再者，公路法第77條第1項規定，汽車或電車運輸業，違反所定規則者，由公路主管機關處9000元以上9萬元以下罰鍰，並得按其情節，吊扣其違規營業車輛牌照1個月至3個月，或定期停止其營業之一部或全部，並吊銷其非法營業車輛之牌照，或廢止其汽車運輸業營業執照及吊銷全部營業車輛牌照。

公共運輸處處長呂獎慧表示，公共運輸處已將本案予以錄案，將利用公路監理系統儘速查明該駕駛人所屬車行或車隊，如屬實將依據違反公路法第77條予以開罰。