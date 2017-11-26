毛小孩闖關運動趴 趣味橫生

飼主為家中小毛精心設計造型，參加寵物造型比賽。（記者蔡文居攝）

2017-11-26 18:25

〔記者蔡文居／台南報導〕2017台南毛小孩闖關運動趴今天下午在安平區州平二街底的寵物運動公園登場，吸引了大批愛狗人士帶著愛犬前來參加，現場舉辦有闖關競速及寵物造型比賽，過程妙趣橫生。

今天參加運動趴的飼主，有的推著嬰兒車，有的則揹著寵物專用背包，把狗狗當成小孩在照顧，每隻狗狗也都健康活潑又可愛，現場充滿歡樂氣氛。

首先登場的為中大型狗狗闖關競速比賽，不少狗狗訓練有素，快速通過；有的可能是人多緊張，臨場退祛，呆在原地不跑，現場笑聲不斷。造型比賽部分，不少毛孩主人將家中小毛打扮得花枝招展上台亮相，有些主人自己也精心設計造型，和毛孩一起亮相。

現場台南市動保處提供有免費狂犬病疫苗注射及寵物登記晶片施打，南市寵物商業同業公會提供現場報名基礎美容示範，免費為寵物進行清耳朵、剪趾甲、绑蝴蝶結，南市獸醫師公會也在現場提供犬貓健檢活動，為毛小孩健康把關。

動保處長吳名彬說，為了讓更多市民甚至外縣市的朋友知道且充分利用寵物運動公園，市府特地舉辦這次的寵物趣味競賽活動並製作毛小孩遊台南友善地圖，民眾帶著寵物來安平玩，寵物運動公園就是中繼休息站，大家可多多利用，不僅主人可以舒展身心，毛小孩也可以充分的運動。

台南毛小孩闖關運動趴舉辦闖關競速比賽，過程妙趣橫生。（記者蔡文居攝）