3千人二林路跑 加油團奉上烤大豬、剪髮、按摩

加油團還準備多份豬頭皮，要幫選手補充體力，卻意外笑果十足。（陳一銘提供）

2017-11-26 17:41

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化馬拉松月進入壓軸，今日在二林工商舉辦2017國際身障者日「前進就對了」路跑暨「投注夢想、讓愛飛翔」公益彩券行銷音樂會，吸引近3千人來到二林，包括500多位身障朋友參與，二林鄉親也大展加油團熱情，奉上烤大豬、甚至還有按摩、義剪、音樂會等，讓選手彷彿置身嘉年華會，越跑越有愛。

「前進就對了」路跑今年邁入第4屆，是彰化西南角二林、芳苑、大城、竹塘四鄉鎮年度最盛大的一場活路跑動，這場路跑活動以公益為宗旨，每次舉辦都會吸引全國各地身障朋友來參與，今年還有韓國慶尚北道聾啞協會37位跑者等外籍人士慕名而來，彰化縣長魏明谷今日出席為活動鳴槍，期勉選手無論用雙腳、手搖車還是電動輪椅等，前進就對了，克服障礙勇敢追夢！

這場路跑活動分為21K、10K與6K，沿途行經蕎麥花田、美人樹隧道等一路飽覽二林農村景色，臉書「二林人的大小事」網路號召當地商家團體一齊做公益，有的提供鴨蛋糕、飲品、水果，二林人愛跑俱樂部更提供烤大豬，比賽回到會場還有提供身障者義剪、按摩服務，甚至還有音樂會可聽，滿滿項目讓選手一次體驗二林人的人情味。

手搖車協會理事長陳忠盛說，年年擔任領跑，感受參與公益人數有變多，今年計有40名輪椅和45名手搖車選手參加，亦有盲人、聾啞與自閉兒團體參與，盼更多身障朋友克服侷限、挑戰自我，藉活動相互交流鼓勵。

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