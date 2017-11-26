北斗壽安宮漏雨重建 媽祖寄住農倉6年

北斗壽安宮供俸主神天上聖母，屢遭水患之苦，信徒仍齊心力建造新廟宇。（記者陳冠備攝）

2017-11-26 14:24

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮壽安宮是當地西德里民的信仰中心，祀奉主神天上聖母，多年來廟宇因漏水問題需進行重建，廟內眾神被迫搬家卻又無廟可棲，家住壽安宮隔壁的鎮民代表劉鎮東得知後提供農倉、空地，供作臨時廟宇，結果一住就是6年。

劉鎮東說，媽祖慈悲救苦就難，現在祂有難，幫忙也是應該的。

壽安宮信仰源自2戰後初期，其媽祖神尊隨濁水溪漂流至彰化，被當地居民拾起迎回供奉，民國42年居民集資以磚瓦建座廟宇，卻遭颱風吹垮，73年以鋼筋水泥整建，不料又發生屋頂漏水滴至媽祖頭像窘境，當地里民不忍媽祖連遭水難，於是興起重建念頭，不過當時廟產僅剩100多萬，又無地方可安置神尊，令里民們頭痛不已，幸賴劉鎮東即時提供農倉，才讓媽祖免於流浪。

劉鎮東表示，6年前獲知廟方為媽祖找臨時住所而一籌莫展，便提議平時置放農耕機的鐵皮農倉與約40坪空地，作為臨時廟使用，廟方有付3年租約十多萬租金，但又回捐回去作為建廟基金，不過經費仍籌措不順，媽祖不得已又續住3年，但這次就不收租金了，還幫忙募款。

劉鎮東說，壽安宮雖然廟小，可是每年大甲媽遶境必來駐駕，我方每年都在壽安宮臨時廟提供食物與住宿場地，並趁機會籌募建廟基金，信徒們也都慷慨解囊，加上各方人士募捐，建廟終於有了雛形。

當地居民表示，媽祖有靈，知道信徒盡心籌經費，每逢誕辰也會要求簡易祭祀不舖張，一起共體時艱，希望未來這座嶄新的壽安宮，可以讓媽祖等眾神明不再逢水患之苦，繼續保佑居民。

壽安宮主委黃志忠表示，媽祖眾神到此一甲子，為求安定卻一波三折，這次希望蓋好堅固廟宇安置，建廟基金約3千5百萬，募款已近9成，預計明年2月初就能完工。

北斗壽安宮廟宇重建，媽祖等眾神尊只能暫住鐵皮搭蓋的農倉。（記者陳冠備攝）

北斗鎮民代表劉鎮東提供鐵皮農倉暫作壽安宮臨時廟。（記者陳冠備攝）