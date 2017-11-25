國圖也新南向！ 赴馬來西亞舉辦台馬文化國際研討會

2017-11-25 20:38

〔記者林曉雲／台北報導〕為推廣國際學術交流，彰顯台灣與東南亞國家關係，國家圖書館與拉曼大學中華研究院合作，今明兩天在馬來西亞雙溪龍舉辦「華語語系與南洋書寫：台灣、馬華、新華文學與文化」國際研討會與展覽，國圖館長曾淑賢表示，會場外也設計了「馬華文學與台灣」展覽活動，透過精選的出版品與文宣資料，呈現馬華人在台灣40多年來的文學創作歷程，預計展出一個月，讓師生得以認識馬華文學，理解其文學意義與價值，並感受到馬華文學與台灣激盪出的美麗斑斕文學景觀。

曾淑賢說，國圖注意到，近年來學術界對華語語系Sinophone論述展開熱烈討論，同時也希望關懷到台灣對於東南亞發展的努力，因此規劃和舉辦這個研討會，計有來自台灣、馬來西亞、新加坡等地相關領域重要學者，發表14篇論文、1場圓桌論壇，以及邀請美國哈佛大學東亞語言與文明系講座教授、中研院王德威院士擔任專題演講人，主講「重構南洋圖像：理論與故事的交鋒」，吸引不少吉隆坡青年學子與藝文界人士參加，會議主題除涵蓋3地與南洋書寫的關係，並規劃文教交流議題，藉以呈現台灣與馬來西亞長期在政治、經濟、文化、教育方面的互動。

曾淑賢也指出，台灣與南洋在歷史上關係密切，這次會議不僅是漢學研究中心首度在馬來西亞舉辦學術研討會，也是在亞洲其他國家的第一次，具有重要意義，國家圖書館自2012年起於，海外設立「台灣漢學資源中心」，選擇國外重點大學或研究機構設置，加強與各國漢學研究單位合作，推動海內外漢學學術交流，傳布台灣漢學學術成果，共同建置全球漢學研究資源與訊息平台。

拉曼大學與馬來亞大學與台灣向有密切的合作關係，同時也是國家圖書館在海外設置「台灣漢學資源中心」的合作單位之一，2013年國圖在拉曼大學設置了全球第7個TRCCS據點，積極推動台灣與馬來西亞學術與文化交流，2015年在馬來亞大學設置第15個據點。