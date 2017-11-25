醫病》皮膚常過敏泛紅？ 你可能得了酒糟性皮膚炎

2017-11-25 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕你有酒糟皮膚炎嗎？有些人常覺得皮膚過敏泛紅，並伴隨著灼熱、刺痛、緊繃或乾燥的感覺，但卻只是更勤加保養，沒有真的了解肌膚發生了什麼事；專家提醒，酒糟除對生活品質造成影響，最大困擾還是會給外觀帶來不好印象，患者若有疑慮應迅速就醫，才能得到適當治療避免惡化。

據《國泰醫訊》報導，酒糟是一種皮膚的慢性發炎，臨床上並不少見，一般可分為四種不同亞型：

（1）紅斑血管擴張型：臉部持續臉紅與血管擴張。

（2）丘疹膿疱型：血管擴張過久，其中的組織液便會滲出，刺激皮膚長出暫時性的丘疹和膿疱。

（3）鼻瘤型：長期發炎而造成皮膚變厚，鼻子皮膚增生。

（4）眼部酒糟型：眼睛乾、刺痛、流淚，眼皮腫脹。

治療方法根據不同亞型有不同選擇

汐止國泰綜合醫院皮膚科主任林鳳玲表示，酒糟發作時可能同時併發不只一種亞型症狀，且目前並無完全治癒方法，但適當的治療可改善患者外觀並控制病情。

原則上紅斑血管擴張型幾乎都以擦藥控制為主，最常使用的局部治療藥物為「Metronidazole」，可有效減緩泛紅、丘疹與膿疱，且不含類固醇；其他可用藥物包括局部的杜鵑花酸、A酸等等；而較嚴重的患者則會採口服藥物治療，包括以四環素類為主的口服抗生素，頑固型酒糟患者則會給予口服A酸。

我可以做醫美嗎？

雷射中有名的「染料雷射」與「脈衝光」，或許對較穩定的紅斑血管擴張有用，但正處急性發炎的丘疹膿疱型醫生還是不建議施打，患者須謹慎評估雷射能量與膚況再做出選擇；而除了藥物與醫美，平日之清潔及避免陽光、辛辣食物、酒精等誘發因子更不可輕忽，才可得到事半功倍之療效。

原文請見：

酒糟的治療