醫訊》肺阻塞會要人命 7成以上民眾沒聽過

2017-11-25 13:38

〔記者張聰秋／彰化報導〕「肺阻塞」高居國人10大死因第7位，台灣胸腔暨重症加護醫學會發現，肺阻塞「喘、咳、痰」的初期症狀，與感冒症狀極為相似，加上篩檢評估方式較複雜，導致超過7成以上患者根本不清楚肺阻塞會致死的嚴重性，甚至更有民眾根本沒聽過肺阻塞。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長余忠仁指出，台灣40歲以上成人，平均每10人中就有1人罹患肺阻塞，其中，中重度肺阻塞患者占5.4％，約64萬人，實際接受治療者更不到4成，還有40萬人並未接受治療，顯示國人對於肺阻塞疾病影響嚴重性的認知仍不足。

吸菸和空氣污染是肺阻塞致病的危險因子，肺阻塞危害在空污嚴重的縣市，中部地區尤其明顯。

由於彰化地區空氣品質動不動就紫爆，醫學會分析衛生福利部死亡率地圖統計資料，發現彰化地區103年到105年肺阻塞平均標準化死亡率顯著高於全國，從全國縣市死因地圖資料顯示，彰化地區45歲到64歲青壯族男性，死於肺阻塞的比率高達16.2％，遠超過台中9.8％、南投7.4％、苖栗8.4％和雲林7.2％，為雲林的2.25倍，位居中台灣之冠！

余忠仁表示，肺阻塞的早期表徵，如晨間咳嗽、呼吸急促、喘不過氣等，很容易與氣喘、感冒混淆，且患者多半在40歲後才逐漸出現症狀，往往被歸因於老化所致；甚至多數人走2、3步路或爬幾階樓梯就喘不停，仍未覺察不對勁，喘、咳、痰雖看似不影響生活，但是當肺功能逐漸惡化、呼吸困難，就會危及生命。

日前，醫學會針對肺阻塞患者進行門診問卷調查發現，超過3成以上患者因為喘、咳、痰等問題，而有「爬樓梯恐懼症」，若達中重度以上的患者，1分鐘的平均登階數更不到20階，比健康人少了70階以上。

余忠仁指出，落實篩檢生活化是必走之路，台灣胸腔暨重症加護醫學會發展肺阻塞「1分鐘登階風險評估」，融合臨床診間6分鐘步行檢測與爬樓梯測試，並以民眾日常生活接觸得到的場合，如階梯、登山步道，希望讓民眾隨時隨地都能邊爬樓梯、邊進行自我健康的檢視，遠離肺阻塞威脅。