醫病》秋冬免疫力下降 7歲童皮蛇上身

2017-11-24 17:45

［記者王峻祺／花蓮報導］俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹，令民眾「談蛇色變」。花蓮有名7歲男童因秋冬換季過敏，導致身體免疫力下降，右下腹及背部連續多天出現疼痛感，家長本以為是盲腸炎作祟，就醫後才發現竟是罹患帶狀皰疹；衛生福利部花蓮醫院皮膚科醫師曹克昌說，年紀愈長罹患率愈高，但近年患者已有年輕化趨勢。

過去坊間因醫療資訊傳播不易，民眾對罹患「皮蛇」總存在諸多疑慮，除傳聞身體被環繞一圈就會死亡的錯誤訊息外，還會聽信偏方，以「砍蛇」方式破除帶狀皰疹等病症，讓許多醫師驚呼「無稽之談！」

曹克昌說，帶狀疱疹和水痘都是同一類病毒，叫做「水痘帶狀皰疹病毒」，小時候得過水痘後，病毒會隱藏在神經節內，當人體免疫力降低時，病毒就可能會再度活化，在皮膚上出現皮疹，沿著神經呈帶狀分布。

他強調，民眾1年4季都有可能會因免疫力下降罹患帶狀皰疹，但秋冬時節因正值換季，若稍微不注意身體狀況，「皮蛇」很容易就會找上門，當年紀愈大時，罹患機率愈高，疼痛的程度也更加劇烈。

曹克昌說，民眾若罹患帶狀皰疹不用太過恐懼，輕微者只要多休息或服用醫師處方止痛劑即可，但較嚴重病患就必須積極治療、按時服藥，抑制病毒繁殖，若出現位置在臉部，還要與眼科醫師共同會診，避免視神經受到侵擾、傷害而面臨失明危險，另目前也有帶狀疱疹疫苗可供50歲以上民眾施打，施打一劑即可，不須追加。