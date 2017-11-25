益品書屋台中館開幕 戴勝益：讓風化城變成文化城

2017-11-25 19:45

〔記者蔡淑媛／台中報導〕王品集團創辦人戴勝益斥資3000萬開設第二家益品書屋，台中館今天正式開幕，地點位於文心森林公園旁，也是林佳龍選舉本屆市長的競選總部舊址，以百元入屋看到飽還附飲料為特色，藏書2000本全是精裝書，市長林佳龍也到場對談「閱讀教我們的事。」

戴勝益說，從小媽媽洗衣讓他唸書，讓他學有所成創造餐飲王國，現在退休做公益，創立「不會賺錢的書屋」讓大家來看書，已準備2、3億元燒錢，但能賺到客人來看書、喜歡閱讀、尊重人，設置台中館則因「台中過去是文化城，現在是風化城，如果有10個像益品書屋，能影響更多人，成為文化城！」

戴勝益說，台中館目前藏書2000本精裝書，包括旅遊、餐飲、美術、童書、外文等書籍，每月會新增100多本書，許多是他親自到國外購書或是他看過的書籍，藏書會一直增加，保證100元門票20年不變，全館不裝攝影機、全天不受限時閱讀，也能中途外出再回來看書。

台中館11月試營運至今每天有不少人排隊入館，戴勝益說，台中館每天有200多人入館，但館內1、2樓共266坪，空間有限，要維持品質，同時間只容納100人，至今累計已超過5000人入館，每次約待小3時，台北館則營運1年5個月，入館近10萬人。

戴勝益也說，人生20至40歲工作是職業、40至60歲做事業、60歲後要從事志業，他有11年在三勝製帽工作、26年奉獻給王品餐飲，62歲開始做閱讀，是他最後的工作，希望對社會國家有益。

林佳龍昨天受邀與戴勝益對談，認為閱能看見自己與世界、反省盲點，最愛的書是《小王子》。戴勝益則說，閱讀讓人思考、內斂、有氣質。

台中市文化局也說，為了鼓勵市民閱讀，全市44間圖書館，延長至晚上9點閉館，並新設圖書館8間，購書預算從縣市合併時每年3000萬元，增加為5000萬元，藏書從330萬本增加為440萬本，巡迴圖書車帶下鄉，帶動閱讀風氣。

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