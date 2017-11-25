阿里山森鐵將換「新老闆」 員工憂終身職變約聘

2017-11-25 17:46

〔即時新聞／綜合報導〕目前由台鐵協助營運的阿里山森林鐵路，營運契約年底將到期，行政院日前同意林務局成立專責單位，從台鐵手上收回森鐵營運權，但近日卻傳出「新老闆」林務局只給約聘僱身分，讓原本認為有永業（終身職）身分的森鐵員工焦慮不滿。

林務局、台鐵互指對方亂放話

《聯合報》報導，透過台鐵招考進入森鐵的員工表示，原本是看中台鐵的招牌才報考，如今台鐵要撤離森鐵，他們認為不管老闆換成誰，都該保障他們有永業（終身職）身分，可選擇留在森鐵或台鐵。森鐵員工也指出，有半數員工並非嘉義人，平時都是靠台鐵通勤，但林務局接管後取消台鐵免費通勤優惠，每月也將多出5、6千元車資。

台鐵方面表示，森鐵是在102年5月交台鐵協助營運，先前則是由林務局主管，最初員工是一年一僱。台鐵接手代管後，為給予從業人員身分保障，也為員工量身打造人事制度，包含將林務局時期的約聘僱人員148人移撥至台鐵局，並辦理森鐵從業人員甄試，如今則有234名臨時職員，但因屬「專試專用」，限用於森鐵業務，不可能跟著台鐵離開。

林務局人事主任陳建宏則表示，直接告訴員工絕不可能留台鐵，會造成同仁心裡緊張，影響行車安全，建議台鐵不要亂放話，應給員工選擇權。他也提到，待遇部分，有向政院報專案爭取森鐵員工享有和台鐵一模一樣的薪給制度，現在也有約聘人員領年終、考績獎金，所以雖然是約聘僱，實務上有些行政職幾乎是終身職。

台鐵方面則反指「他們才是亂放話」。台鐵主張，森鐵應「連人帶缺」移撥林務局，行政院也把員額撥給林務局，但林務局卻在兩局協商前，告訴森鐵員工可選擇留台鐵。