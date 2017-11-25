南州溪洲代天府遶境 回收車押陣走過不留痕

2017-11-25 17:21

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東南州鄉的大廟溪洲代天府為慶祝拜亭揭幕，今天一大早舉辦平安遶境，還帶頭請來志工團隊，沿途進行垃圾分類回收，讓遶境隊伍後方異於往常地不見垃圾蹤影，該廟管委會主委黃瑞吉表示，明年迎王將主動要求參與的廟陣，大幅減少施放鞭炮，並以這場遶境作為宣誓及示範。

屏東相鄰3鄉鎮東港、琉球及南州每3年1科要輪番舉辦「迎王平安祭典」，明年並將舉辦戊戌正科的迎王，其中屬壓軸的南州溪洲代天府，日前廟前拜亭落成今天揭幕，由主神朱府千歲遶境保平安，成迎王前「暖身」。

黃瑞吉表示，原本任何大小事都得在廟內辦理，但室內空間小，而為迎王還曾花數百萬元打造活動式拜亭，考量每3年就得請重機具吊掛拆卸太過勞師動眾，經過向王爺擲筊首肯，斥資約1450萬元、費時9個月，打造外部採剪黏技法的金龍和內部彩繪神明的固定拜亭，重要是能配合廟主體內外觀，更顯莊嚴和輝煌。

不過，以往類似的遶境過後，除施放鞭炮噪音，更常留下大批炮屑、垃圾，導致後續清除困擾和居民觀感不佳，「希望起到帶頭作用！」黃瑞吉說，這次遶境範圍除象徵明年迎王將擴大外，更重要的就是請來志工，在隊伍後方見垃圾就馬上分類，而為減少炮屑，明年會要求參與的廟陣儘量不要施放鞕炮，提升遶境後的乾淨程度。

志工班長周俊利說，據統計遶境後的垃圾9成以上為可回收，這次增設10站的資源回收站，減少參與民眾隨手丟垃圾，還能當場分類，而回收車跟在隊伍後，志工也能馬上分類垃圾，居民對此反映良好，希望以此作成明年迎王的示範。