「斜坡上的藝術祭」 新來義部落搶先開展

屏縣斜坡上的藝術祭起跑，首批創作於新來義部落發表。（記者羅欣貞攝）

2017-11-25 17:02

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府原住民處舉辦的「斜坡上的藝術祭」，11月初邀請全台13位藝術家進駐原鄉部落創作，首批作品今天（25日）在屏東縣來義鄉新來義部落發表，配合部落石板屋落成，現場喜氣洋洋，充滿濃濃藝術風。

推廣原住民美學，屏縣府2015年首度於瑪家鄉禮納里部落舉辦「屏東縣斜坡上的藝術祭」，集結原住民藝術家聚集創作，頗獲好評，今年再度舉行，活動場地擴展到屏中、屏南地區部落，11月1日起至11月24日，來自各縣市的藝術家在泰武鄉、來義鄉駐村創作，有鐵雕、木雕、複合媒材等立體裝置。

今天發表的8件作品，包括阿美族藝術家黃永寶創作的木雕「榮耀部落」、排灣族阿旦．達魯札隆的鐵雕作品「報訊」以及沈安日的木雕「原住民─幸福貓頭鷹」、希巨蘇飛的「台灣黑熊」、塗南峰的「守護」、陳建造作品「迎賓」、武玉玲「我看見」，外籍藝術家組成的百步藝術工作室，也在部落幼兒園外牆彩繪原住民圖騰。

屏縣府說，藝術祭接下來還有3場展出，12月2日在泰武鄉水泉山公園，配合耶誕節點燈活動登場，現場還有耶誕音樂表演，12月9日在獅子鄉獅頭山下舉行，搭配輕旅行及野餐活動，12月16日在屏東市青創基地，藝術祭期間的影像紀錄也會同時發表。

駐村藝術家齊聚一堂，屏縣府祕書長邱黃肇崇（中）頒感謝狀。（記者羅欣貞攝）