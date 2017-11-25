石門水庫無價值漂流木丟通霄 苗縣府將開罰

2017-11-25 13:32

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣議員邱紹俊指出，桃園市石門水庫今年颱風過後掉落不少漂流木，不過有價值的漂流木標售後、剩下的無價值漂流木居然運到苗栗縣通霄鎮通灣里海邊國有保安林地，引起批評。苗栗縣政府獲報後前往會勘，環保局指出當時發現夾帶不少垃圾，目前將會把全部運送物包含漂流木視為廢棄物，開罰處置。

苗栗縣政府環保局秘書蔡政勳指出，接獲議員通報前往會勘後，當時發現大量垃圾，包括瓶罐、鋁箔包、塑膠袋等，此舉已經明顯違反廢棄物清理法。環保局認為當時發現大量垃圾，決定從嚴認定，將全部載運的物品包含漂流木在內當做廢棄物，調查後將依法開罰。

苗栗縣政府農業處處長陳錦俊表示，當時只接獲北區水資源局公文，「告知」苗栗縣政府將會把漂流木運到通霄鎮通灣里屬林務局管理的國有林班地作為造林填地之用，縣政府還來不及反應，東西就已經運到現場。

苗栗縣政府農業處林務科指出，雖然現場不屬於苗栗縣政府農業處管轄，但是在清運過程中，以及是否真的有依造法令執行公文中的造林程序，林務科將調查程序是否有過失不當之處，將調查卷宗交給主管機關林務局處理。

「桃園市不要的東西戴到我通霄海邊傾倒堆置」邱紹俊批評，真的亂七八糟，對於這次的狀況希望苗栗縣政府「硬起來」。當地通灣里長黃進生也痛批，當時現場滿是垃圾，後來環保局到場後才出現2、30個人到現場清理、撿拾，這種行為根本是把通霄當成石門水庫的垃圾場，相關單位應該給通霄人一個交代。