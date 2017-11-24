前瞻建設水環境 南市第二階段再提31件48.4億爭取

鹽水月津港水環境將打通水域改造景觀。（記者楊金城攝）

2017-11-24 20:20

〔記者楊金城／台南報導〕再接再厲，前瞻基礎建設─全國水環境改善計畫第一批獲核定案件，台南市有鹽水月津港、台南運河、竹溪等3案10件工程獲核定8.9億元，台南市水利局彙整第二階段水環境改善工程計畫共7案31件、總經費約48.4億元，將在11月底提報經濟部爭取前瞻補助。

水利局副局長黃文彥說，第一階段水環境改善計畫都已完成工程設計，趕辦發包作業，第二階段提報的水環境改善工程計畫，除延續月津港、運河、竹溪水環境等3案19件改善計畫，另提報鹽水溪、曾文溪、二仁溪、將軍漁港周邊水環境等4案12件改善計畫。提案需先召開地方說明會，並由市長召集府內、專家學者審查，十分嚴謹。

台南運河將轉型為觀光旅遊功能，配合市府推動運河遊船計畫，第二階段提案由市府跨局處合作以「運河光流域」為主軸，提報運河沿岸光流域營造、廣四光意象廣場、公共藝術導入、護欄改善、安平漁港周邊水環境、污水截流、老舊污水管線修繕等15件計畫、23.6億元，希望創造運河沿岸亮點、運河水上遊船風華。

竹溪為府城深具歷史意義的天然都會型河川，市府推動「築夢之溪」竹溪親水綠廊營造計畫，希望打造「北運河、南竹溪」的親水環境。市府在第二階段前瞻水環境提報竹溪水環境營造第二期工程共3件計畫、1.4億元，目前並已在竹溪中游發包新建一座日處理量達2萬2千噸的水質淨化場，改善竹溪水質。鹽水月津港在第二階段水環境改善計畫，提報新建一座日處理量1400噸的水質淨化場、污水截流，改善月津港親水公園水質。

第二階段新提報的鹽水溪水環境改善有海尾寮排水景觀、新和重劃區滯洪池景觀營造、和順污水處理廠等5件計畫15.2億元。二仁溪水環境改善提報虎尾寮水資源回收中心改善、「仁德之心」滯洪池、二仁溪下游河畔景觀營造等5件計畫6.8億元。曾文溪水環境改善提報溪尾排水和安定排水滯洪池景觀工程，將軍漁港周邊水環境改善提報親水環境營造工程。