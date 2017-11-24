亞洲冬季棒球聯盟賽事登場 將採用8K攝影系統

2017-11-24 17:33

〔記者陳炳宏／台北報導〕由中華職棒聯盟主辦的亞洲冬季棒球聯盟，即將於11月25日至12月17日開打，此次賽事最特別的是，將使用夏普的8K攝影機測試拍攝精彩球賽畫面，以封閉測試方式，打造8K的製播生態系，從拍攝、後製、傳輸到多元應用，希望未來可以提供給觀眾們更多創新的球賽視覺饗宴，傳播業者認為，最快也得等到明年（2018年），而亞太電信日前4G第三波釋照後也宣佈，明年將與夏普合作開發8K電視相關技術。

亞太電信表示，8K攝影團隊將針對重點選手拍攝訓練以及比賽情況，以科技化設備強化中職聯隊球員，特別是被視為主宰比賽勝負靈魂人物的投手，在比賽中，投手投球的指尖變化、手臂擺動、腰部轉動、腳步跨幅等都會影響投球甚鉅，透過8K影像數據的累積，協助教練團檢視投手的投球姿勢，強化球員投球技巧，判斷出有用的訓練資訊。

此外，亞太電信也指出，未來甚至可作為敵隊情蒐素材，盼成為中職聯隊在國際比賽中，扮演奪得獎牌的最佳第10人角色，而針對目前最熱門的5G話題，亞太電信目前也積極推動5G行動寬頻，期許在8K時代，可以提供更穩定、足夠的頻寬觀賞高畫質以及全新視角的運動賽事。

亞太電信表示，將攜手鴻海科技集團、台灣夏普以及中華職棒聯盟共同迎向運動賽事8K CAMCORDER（8C-B60A）製播的新紀元，在本屆冬季聯盟賽事中，除進行8K製播環境測試外，也將冠名贊助中職聯隊，球隊名稱為「亞太電信中職聯隊」，跟所有熱愛職棒的球迷，一起為台灣加油。

此次賽事將在台中洲際、桃園及斗六棒球場進行56場比賽，喜歡棒球的朋友除了可到現場為「亞太電信中職聯隊」加油，也可透過手機下載亞太電信Gt TV App全程觀看所有賽事，亞太電信Gt行動電視特別與ELEVEN SPORTS合作，提供所有賽事轉播。