阿基師上菜！紅麴肉桂煨子排暖心又暖胃

2017-11-25 07:30

〔記者邱璟綾／台北報導〕氣溫逐漸轉涼的時節，最適合使用溫補食材暖身、暖胃，很多人以為溫補料理非得走一趟中藥行不可，但其實善用肉桂、薑等常見食材調味，就能輕鬆端出溫補料理。生活週報邀請福容大飯店廚藝總監阿基師親自示範美觀又好上手的「紅麴肉桂煨子排」，讓你輕鬆端出溫補大菜。

阿基師以肉桂為肋骨排調味，並建議肋骨排連骨帶肉切割，烹煮後口感更佳，料理中加入冰糖提味，因為冰糖的甜度層次比一般砂糖更豐富，吃起來不死甜，能讓味道更有層次。

不過肉桂並不是人人都適合食用，中醫師黃胤誠表示，肉桂能暖脾胃並除積冷，適合體質虛寒或手腳冰冷的人攝取；若本身屬於燥熱體質，火氣大且容易出現口破、青春痘現象者，仍不宜過度食用以肉桂為主的溫補料理。

※本次示範食材為2～4人份，可於傳統市場、大型超市、食品行購得。

紅麴肉桂煨子排

食材： 肋骨排150g、青江菜6棵（約100g）、肉桂棒6根

調味料： 原味紅麴醬1碗、醬油1匙、冰糖1匙、白麻油3大匙

1. 把肋骨排切割成約6塊。將青江菜、肋骨排洗淨後，放入滾水中汆燙約1分鐘，瀝乾撈起備用。

2. 起一熱鍋，倒入白麻油並將肉桂棒放入鍋中，以大火拌炒生香後加入紅麴醬，持續拌炒約30秒。

3. 鍋中加入肋骨排與150c.c.的清水，以大火快速翻炒後，加入冰糖提味，待冰糖融解後，

再加入1匙醬油增色。

4. 接著轉小火直到醬汁呈現濃稠狀即可關火。取盤，將1棵青江菜包裹1塊肋骨排、1根肉桂棒，共包6塊，於其淋上濃稠狀醬汁即完成。

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