曾蹺課泡網咖！架網又出書的他 「特殊選才」進國立大學

2017-11-23 16:55

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中興大學法律系大一新鮮人張正麒，高中時迷上線上遊戲，曾蹺課泡網咖，13歲自行架設「軟硬e點通」網站，17歲出版資訊教學實體書，不到1年已熱賣3000多本，憑優異的課外表現，通過特殊選才管道，一樣進入國立大學就讀。

張正麒國中與高一時期，曾沉迷線上遊戲，甚至翹掉課後輔導課，跑去網咖打電動，成績徘徊在及格邊緣，直到有次他又在家偷玩電腦，父親發現後大發雷霆，摔爛筆電，才讓他真正驚醒，決定「不能再這樣下去，應該洗心革面，開始振作」。

張正麒為自己設定一些小目標，讓自己努力達成，累積成就感，例如他的英文曾是全班最後一名，他設定目標要超越班上英文程度好的同學，經過一個月的準備，他的多益測驗最後考了820分，英聽測驗獲得接近滿分的A級，他的練習祕訣是把英聽速度調快1.2倍，正式考試時自然游刃有餘。

此外，本來就對電腦有興趣的他，還自學架設網站，本來只是單純想分享覺得好用的電腦軟體與硬體，至今累積了約200篇的文章，數量不算多，卻有固定的瀏覽量，同時也擔任多個資訊論壇的版主和WordPress翻譯社群。

張正麒更在去年出版《WordPress架站的12堂課》資訊書，系統化整理自己網站中的文章，擬出書的架構後，主動聯繫出版社發行的可能性，沒想到獲得出版社同意。張正麒說，原本以為出書會很麻煩，沒想到過程出乎意外地順利，至今書已到第5刷，出版社也表達後續合作的意願。這段出書的經驗，也讓他體會到人應該積極爭取，並把握任何機會。

張正麒靠著課外的表現，今年挑戰興大特殊選才，順利成為法律系新鮮人；資訊與法律都是他感興趣的領域，未來希望能結合兩者，朝科技法律方面發展。

張正麒用過來人的經驗分享說，有些學生可能專注於某些領域可以有很好的表現，卻未必能顧全各科表現，若想用一般的升學管道進入理想的大學，確實極不容易，他很慶幸有特殊選才的機會，讓自己也能上國立大學。

張正麒說，入學迄今他並沒有適應上的問題，建議高中生可以放膽來嘗試；他也建議想報名特殊選才的學生，書審資料要盡量突顯自己強項與重點，架構要明確，圖片可多放！