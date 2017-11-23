醫病》乾癬困擾15年 患者口服免疫調節劑治療後改善

2017-11-23 16:15

〔記者蘇金鳳／台中報導〕49歲的園藝造景大師乃姓患者，深受乾癬之擾長達15年之久，原先發現自己的頭皮屑忽然大量增加，接著蔓延到身體四肢、屁股都有皮膚脫屑的情形，就連生殖器也遭殃，夏天只能穿長袖遮掩脫屑部位，床鋪旁邊也都是屑屑，曾一度失去自信心。

因連續看了10幾年的皮膚科未見起色，便前往烏日林新醫院求診，經過敏免疫風濕科主任林剛民檢查看診，才發現原來是乾癬合併乾癬性關節炎所致，在使用口服的免疫調節劑與注射式的生物製劑治療1年後，狀況明顯改善。

乾癬和乾癬性關節炎可能發生在任何年齡，乾癬一般好發年齡大約在30至50歲，乾癬性關節炎則常常發生在出現罹患乾癬之後的5至10年，冬季是好發季節，男女族群罹率差不多。

乾癬也稱為牛皮癬或魚鱗癬，身體皮膚會出現斑塊、紅疹合併脫屑。

林剛民指出，乾癬如果合併出現關節炎，常常會被誤為痛風性關節炎，倘若沒有及時就醫檢查，容易延誤就醫，導致不良於行，生活無法自理，甚至關節變形。

罹患乾癬之後的5至10年，就會出現乾癬性關節炎，關節炎的部位如果發生在脊椎，會產生背痛；如果發生在腳踝、膝關節，會導致不良於行，甚至誤認為痛風；也會影響到手指、腳趾、手腕、手肘、肩頸的關節，要及早治療，否將會導致不可逆的關節變形。

有關乾癬的診斷，可做微型之皮膚切片來確診；針對乾癬性關節炎的診斷，則可以使用抽血及關節超音波來輔助了解。

他說，目前乾癬與乾癬性關節炎的最新療法，是使用口服的免疫調節劑與注射式的生物製劑來治療，效果可超越傳統治療，短期間內可明顯改善乾癬與乾癬性關節炎，並且減少藥物副作用。

乃先生在接受將近1年的口服免疫調節劑治療後，已經改善了90％的症狀，目前正進行注射式的生物製劑來治療，希望能徹底根除。