證實婚宴白吃女曾是演員 導演透露她轉變的關鍵...

吳女白吃白喝，被抓包後竟惱羞成怒，對著招待狂罵髒話，甚至潑灑柳橙汁。（圖取自YouTube）

2017-11-23 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕桃園一名吳姓女子日前亂入某婚宴會館「白吃白喝」，被抓包後惱羞成怒，不但狂罵髒話，還潑人飲料，遭到網友肉搜，網友發現她在臉書上自稱「三立演員」，但三立否認，不過導演李又宗證實吳女確實曾是一名亮眼的演員。

牡羊座創藝影像負責人、導演李又宗昨天在臉書透露，曾和婚禮事件的吳女有過一面之緣，當時她到公司試鏡，那時的她，應對得體，時時刻刻都笑臉迎人、儀態大方，很難想像會是影片中的咆哮模樣。李又宗說，當年覺得吳女是個很有夢的人，因此兩人加了臉書，想說萬一有工作，方便聯絡。

李又宗進一步指出，他後來發現女子的狀態慢慢轉變，發現她有些情緒異動，先是不斷換名字，再來是在臉書上PO出婚姻觸礁的心情，最後有時會有情緒偏激的言語出現，可以看得出來喪失了理性和邏輯。

他很感嘆，「我知道她病了。我也曾病過，偶有輕生之念。從婚宴影片上可以知道，她無法克制自己的情緒波動，她現在需要的，不是各方網友的霸凌或逼她道歉，而是有人能陪著她、帶著她到身心科就醫、避免可能的意外。」

李又宗希望大家可以體諒吳女，並說，「人世間有很多苦難，並不是每個人都能夠熬得過去，我算是幸運的，家人遇事明理又願意收拾我的爛攤子，朋友也都能體諒我給予適時的鼓勵，這是命，而命不由人。」