今年單科零級分無法申請大學 數學科85人最多

2017-11-22 12:31

〔記者林曉雲／台北報導〕大學考招新制擬放寬單科零級分、總級分非零級分的考生可申請大學，教育部高教司長李彥儀今天在立法院教委會說明，新制改為大學參採學測成績降為5科最多選4科，是要減輕學生什麼都要考的壓力，現制第1階段學校均設有篩選門檻，只有音樂、美術和體育67個校系、占比3.3％未採學測成績，沒有一般科系。

李彥儀也表示，106學年入學單科零級分人數，國文5人、數學85人、英文3人、自然4人、社會3人，這些學生依現制無法申請大學，但在新制放寬之後，單科零級分考生就有機會申請大學。教育委員會最後決議該筆1億7千多萬元預算，先凍結1千萬元、並安排專案報告。

教育部長潘文忠表示，為使學生可適性發展，新課綱調降高中必修、增加選修，因此有必要調降考試參採數，如此學生在高中三年才可以選修有興趣的科目，大學招聯新制須保有彈性，學習歷程檔案才可被看到，而非一直被鎖在必修科目，使視野非常狹窄。

此外，李彥儀也表示，高教深耕計畫要用5％經費在教學方面，107年編列1.2億元，多元升等案將區分為10個學門，各學門再成立專門社群，未來在教學升等機制上討論出參考標準，教育部再把達到共識的審核機制給各校，加強推廣，請學校配合處理。

李彥儀指出，因應未來申請入學參採多元學習歷程，因此推動大學招生專業化，設立專業招生辦公室，今年已核定17個學校，明年20到25校，從倍率篩選較多的學校優先推動，學校有必要設一群固定招生的人，以分析不同系所招生特色、未來產業和社會期待、低收入學生扶助、學生生涯發展等等。