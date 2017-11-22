標檢局抽檢市售錄音筆 驗出電磁波過強

2017-11-22 11:33

〔記者林菁樺／台北報導〕錄音筆功能近年手機取代，但在長時間錄音時品質仍比不上輕薄短小的專業錄音筆，經濟部標檢局日前隨機抽查市售10件錄音筆，發現竟有六成的品質項目不合規定，不乏知名品牌，標檢局表示，違規的錄音筆電磁波過強，恐干擾周圍的電子產品正常使用，已令業者限期回收改正。

智慧型手機發展至今包括照相、錄音等強大功能，有逐漸取代相機、錄音筆等電子產品的趨勢，但在長時間演講、重要會議、講師授課等重要時刻，手機錄音功能有限，比不上專業的錄音筆。

經濟部標檢局今年五月於生活百貨、大賣場等販售通路，隨機購買市售的10款錄音筆商品，檢測發現「品質項目」違規比例達6成，「外觀、構造及重要零組件比對」也有4成不合規定，違規比例之高。另外，「商品檢驗標識」及「中文標示」則各有1件不符合規定。

標檢局指出，品質項目中的傳導干擾試驗全數符合規定，但輻射干擾試驗包括SAMPO、無敵、人因、AEED、LAXON等六家產地均來自中國大陸製造的錄音筆都不合格，標檢局指出，這些錄音筆正常使用時產生的電磁波雜訊，可能會干擾周圍附近的電子產品無法正常使用；至於韓牌的CENiX及陸製的LAXON錄音筆涉及基本設計變更，主要是內部電路和原登錄資料不同。

標檢局表示，品質違規錄音筆，已依規定廢止商品驗證登錄證書，並通知業者限期回收改正，違者將處新臺幣10萬元以上100萬元以下罰鍰。

標檢局指出，錄音筆屬於應施檢驗商品，業者須完成檢驗程序，並貼附商品檢驗標識，才能在國內市場陳列、銷售；同時提醒民眾，錄音筆若有故障現象發生，應送至廠商指定的維修站維修，勿自行更換零件或拆解修理。