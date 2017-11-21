永平工商表藝科畢展美不勝收 12國風華麗登場

永平工商表藝科「藝步憶腳印」畢展，充滿華麗異國風。（記者李容萍攝）

2017-11-21 20:07

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市永平工商表演藝術科畢業展即將於12月2日下午1點30分在桃園市展演中心登場，即日起開始索票，今年畢業展主題「藝步憶腳印」結合法國、美國、雲南少數民族彝族、泰國、印度、中國、日本、非洲、埃及、英國與學生原生原長的台灣舞蹈表演，華麗的舞台以環遊世界的觀點引導觀眾進入奇幻、美不勝收場景，每一場都讓人驚艷。

科主任張啟文、畢展總監王郁婷率師生團隊編舞、製作演出，以「辛酸釀成美酒，苦澀因愛芬芳」肯定學生3年成長，藝人師資包括孔鏘、陳仙和也參與畢業公演的執行製作。

校長黃耀祿說，「藝步憶腳印」璀璨華麗的場景是師生好幾個月辛苦設計、製作的結晶，民眾可以看見藝術的風華及勤練苦學的果實，現場還有入學諮詢及技優獎助金申請專案，表藝科也在25日、12月9日及明年1月6日辦理韓國流行舞蹈的舞蹈指導，有興趣國中生即日起可電洽科辦公室（03）482-2464報名。

永平工商表藝科「藝步憶腳印」畢展，充滿華麗異國風。（記者李容萍攝）

永平工商表藝科「藝步憶腳印」畢展，充滿華麗異國風。（記者李容萍攝）

永平工商表藝科「藝步憶腳印」畢展，充滿華麗異國風。（記者李容萍攝）