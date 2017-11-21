國立高中學生數1班降到35人 全教總：應降到30人

2017-11-21 19:54

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今天宣布國立高中逐年調降班級學生數到35人，全國教師總工會肯定欣見高中職每班人數調降終露曙光，但為因應新課綱多元課程實施及落實精緻教學，建議教育部110年高中職每班人數再調降為30人。

全教總高中職委員會副主委廖耿志表示，全教總日前於10月28日高中職校務政策及研討會，向國教署再次提案，呼籲調降國立高中職班級人數至35人，當日即獲得國教署善意回應，全教總樂見此項班級人數調降之訴求終露曙光。

教育部國教署正式宣布調降國立、私立高中職核定班級人數，這項調降班級數計畫將從107學年度起至109學年度，預計達到國立高中職每班35人、私立學校每班45人、進修部調降至每班40人。全教總與全國教師會多次行文建議調降高中職班級人數，並在相關會議場合提出調降之具體建議期程。

全教總理事長張旭政提醒，應妥善規劃逐年每班人數調降之時程，以因應少子女化衝擊，並配合12年國教新課綱課程實施銜接，全教總也再次呼籲教育部110年規劃高中職每班朝向30人為目標，以利推動精緻化教學，提昇高中職教育環境及小班教學品質。

基隆八斗高中校長黃致誠表示，受少子化和北北基就學圈的影響，八斗高中本來就招生困難，一個班僅20多人，但教育部這樣的調降幅度不夠大也不夠快，全國教師總工會即主張，應由每班40人降為30人，這也是國教精緻化手段，高中未來跑班才跑的動。

高雄市鼓山高中校長莊福泰表示，12年國教課綱以素養導向教學為主要方向，這種教學最重視的是從老師端到學生端，傳遞知識和培養能力與態度的過程，需要有真實情境的學習歷程，過去太過於快速從老師直接傳送知識給學生，以至於學生學到的是非常浮面的，不但無法培養能力和態度，真正要運用知識時也顯得很虛，但在班級學生數過多的情況下，老師要做素養導向教學難度也偏高，所以配合少子化，降低班級人數是12年國教課綱實施的基本條件，分3年降到35人其實還是偏高，最好是降到30人以下，但以目前財政應該也很難，而國立學校下調人數，期待地方政府管轄的高中應該也要比照跟進，尤其縣市立完中招生都面臨相當難題，不減班及下降招生人數有助於提升好的教育品質，也讓各校超額問題有所緩解。