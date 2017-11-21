準點率淪國際後段班 桃機：主因鄰近機場來機晚到

2017-11-21 16:21

〔記者陳宜加／台北報導〕桃園機場10月準點率在國際83座大型機場中排名42，淪為後段班。桃園機場公司今天發布聲明，表示準點率受鄰近機場天候、流量管制影響甚鉅，責任不完全在於桃園機場。

桃機公司表示，桃園機場近9成航班為中短程航班，受鄰近機場的天候，如颱風、雷雨等，以及流量管制等因素影響甚鉅，尤其兩岸航線常因中國航班影響，致來機晚到，影響接續航班準點率。

依據資料庫分析航機誤點最大原因，來機晚到占58％，航空公司班機調度則有16％、航管因素5.8％、天候因素及機械故障各佔4％，並非完全由機場營運管理所產生。

桃機公司也指出，綜觀亞洲營運型態且氣候條件相似的機場在國際航空情報資訊機構（OAG）排名，韓國仁川機場460名、香港機場463名、廣州機場470名、北京首都機場477名、深圳機場481名，桃園機場排名則為396名。

為持續強化航班準點率，針對機場營運，桃園機場已透過數據分析提升通關效率，如每日整點滾動更新的航班運量整點人數預報表，提供通關CIQS單位隨時檢視線上人力，如遇旅客報到高峰隨時加派人手，另外包括協助尋找旅客、調派保全人員加速安檢及行李處理效率，如遇來機晚到情況亦將協助航空公司告知旅客，遇突發狀況機場公司也將協助應變及緊急處理。

桃機公司強調，桃園機場營運量增加、旅客人數年年成長，今年曾獲英國獨立評比機構SKYTRAX全球及亞洲最佳機場服務人員第一名，將與航管單位、航空公司、便利通關等公民營機場聯盟夥伴密切合作，持續提升準點率，提供旅客高效率且安全的服務。