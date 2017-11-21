陶藝二代正妹展絕技 作品「茶杯水上漂」有巧思

陶藝家二代李善愔作品「茶杯水上漂」，充滿巧思。（陶博館提供）

2017-11-21 13:36

〔記者翁聿煌／新北報導〕陶藝界新人輩出，陶藝家第二代李善愔，不但承襲父母優良的製陶技術，在作品的表現手法也屢屢創新；她的新作品「茶杯水上漂」，充滿巧思，另有林楷文及林蔚珊的「茶吧枱」也令人耳目一新，展現年輕人的創意，還可提升喝茶的趣味性及話題性，兩組均獲得「國際茶席美學設計大賽」入圍。

年僅25歲的李善愔是鶯歌知名陶藝家李金生、許明香的大女兒，大學畢業後繼承衣缽專職陶藝創作，她的作品「墨染舞色」置放在訂製的水桌上，特別手作可漂浮在水面的杯托，輕輕一推便漂到品茶者手中，顛覆大眾對喝茶的印象，增加品茗樂趣。用來營造氣氛的屏風及茶具組上的「潑墨」效果，全是她繪製及設計，搭配她的「茶杯水上漂」巧思，展現新世代的靈活思維。

鶯歌知名陶藝家林永裕的兒子林楷文及女兒林蔚珊共同創作的「影‧茶‧人」，把坐著的茶席改成站著的茶吧枱，有年輕人派對般的時尚感，茶具組為純黑色系，形狀各不相同的茶杯搭配彩色鋁製茶托，每件茶托都是仿茶杯影子而成，翻轉物件與影子的顏色，連水方、花藝的「影子」都變成茶則和茶耙，耐人尋味，林楷文及林蔚珊兄妹說，希望能把喝茶的傳統文化年輕化。

鶯歌陶瓷博物館長吳秀慈說，今年是陶博館第二次與陶作坊合作「國際茶席美學設計大賽」，參賽共有26組團隊、44組茶席作品參賽，最後邀請獲得前10名的團隊，即日起至26日在1F陽光特展室展出，並於25日上午10時舉辦頒獎典禮，本週六、日11時至12時、14時至16時舉辦茶席活動，民眾只要購買專用品茗杯，即可免費暢飲經典好茶，還可近距離與陶藝家互動。