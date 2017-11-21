使用過期原料 「蝦味先」停工半年後復工

衛生局上個月30日聯合稽查，現場衛生環境已改善。（衛生局提供）

2017-11-21 10:56

〔記者方志賢／高雄報導〕國內知名零食「蝦味先」製造商裕榮食品公司，涉嫌以過期原料或添加物製成食品販售，高雄地檢署昨偵結，起訴洪姓董事長等4人，裕榮公司因使用過期原料被勒令停工將近半年，並於11月3日取得高市府衛生局同意復工。

高雄市衛生局今表示，今年5月間，接獲民眾檢舉，會同食藥署及檢調人員稽查裕榮公司的大寮廠區，查出裕榮從104年5月起，為降低成本，使用逾期1至3年不等的過期原料或食品添加物製成泡菜、墨西哥煙燻、日式照燒、蜜烤魷魚等口味之「蝦味先」，以及紅麴口味之發芽大豆養生粉。

衛生局稽查時還發現裕榮廠區內衛生環境不佳，有鼠跡、紗窗破損、廠區有蜘蛛絲及冷凍區凌亂不堪，加上被查獲使用逾期原料，因此要求裕榮的生產線全面停工。

裕榮公司經改善後，於9月25日申請復工，但因資料有缺漏，衛生局要求補正，裕榮又於10月17日、18日、19日再次補提交缺漏文件，包括矯正預防措施、倉儲管理、退貨管理、不合格品管理、原料等報廢程序書、原料及食品添加物冊、配方表及病媒防治相關施作紀錄等相關文件。

衛生局說，10月30日會同經發局聯合稽查，現場稽查，業者已完成過期原料銷毀，衛生環境也改善，並做好原料分區管理，衛生局於11月3日同意復工，並要求確實遵循相關規定，後續列高關注業者名單，加強不定期稽查。

高雄檢方昨偵結後，依刑法詐欺取財罪、食品衛生安全管理法等起訴裕榮公司88歲洪姓董事長，以及蘇姓廠長、廖姓副廠長、謝姓採購經理等共4人。檢方建請法院將4人從重量刑，並沒收裕榮近3年犯罪所得2548萬餘元。