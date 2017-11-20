醫病》「蟲蟲」危機 120公斤胖男減重即一舉得男

2017-11-20 19:51

〔記者蘇孟娟／台中報導〕37歲夫婦拚子7年無成，因丈夫重逾120公斤，中醫師診斷丈夫因肥胖造成痰濕體質，導致精蟲數及品質下降的「蟲蟲危機」，建議減重，男子調理身體瘦下13公斤後，一舉得男。

經營便利商店的夫婦7年前生下一女後，原希望能再拚個兒子湊一對，不料7年來，始終沒消息，妻子找中西醫診療均說沒有問題，找上中醫調養身體多時還是沒辦法懷孕，蓮樺中醫診所中醫師王雅秀聽妻子陳述丈夫重逾百公斤，建議她找丈夫前來診療。

原來該名男子新婚後本來僅7、80公斤，因開始經營便利商店，平時除吃的東西隨手可得外，常是搭配含糖飲料、啤酒，加上因超商人力流動大，有時大夜班找不到人，身為店長常要臨時頂班，作息混亂，體重直線上升，竟胖到121公斤。

王雅秀診斷男子體脂肪達44.5％，有痰濕體質，因代謝不良，生理機能偏弱，致精蟲數量減少，加上不定時熬夜且抽菸喝酒，造成肝虛，也致精液品質下降，所以夫婦7年來始終無法順利做人成功。

王雅秀替男子減重及調理身體，因經常飲用冰啤酒、含糖飲料，損傷了脾陽，用白朮、人參、乾薑等藥為患者溫補陽氣，再搭配菟絲子等補益腎氣，並用熟地黃、山藥等改善熬夜晚睡，損傷陰血及陰液情況等調養。

另妻子已步入高齡產婦，為順利求子，男子乖乖搭配調整飲食，減少冰飲、酒類及含糖飲料，加上適度的運動，王雅秀說，男子約在3個月內瘦下13公斤，體脂肪降到36.4％，不久妻子就傳出好消息，3個月前順利產下等待了7年的第2胎，而且還是一舉得男，讓家人開心不已。

王雅秀說，國內已有醫學調查，BMI大於25%的肥胖者與BMI小於21的健康體位者比較，肥胖者精子數量不足和外觀異常風險都較高，易造成伴侶不孕；在中醫診斷則是肥胖造成痰濕體質，氣不通順下，精蟲數及品質均不佳，易有「蟲蟲危機」。