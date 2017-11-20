東北風持續影響 吳德榮：本週每4天一股冷空氣南下

今日台灣北部仍會感受到濕涼，本週東北風持續影響，週三、週日各有一波冷空氣南下降溫。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-11-20 09:43

〔即時新聞／綜合報導〕今（20日）冷空氣稍減弱，清晨北台灣最低溫一樣出現在淡水，不過17.5度已較昨晨高1.6度，今北部高溫略為回升，可以來到21度左右，但回波大致籠罩中部以北，北部仍是有局部雨的濕涼天氣，南部天氣穩定，影響不大。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》表示，今北台灣仍有局部雨，白天高溫大約在21至22度，仍是濕涼、微冷的天氣，中部山區也有零星短暫雨的機率，氣溫與昨天類似，南部受影響小；明（21）日冷空氣再減弱，北台灣白天高溫回升至23、24度；中南部民眾則要留意日夜溫差。

週三（22日）下半天起，另一股冷空氣南下，強度與上週六相近，北部沿海地區最低溫，又將降至16度左右。

吳德榮指出，根據最新歐洲中期預報中心（ECMWF）的模式模擬顯示，近期天氣變化大致維持每4天一股冷空氣南下的節奏，上一波是上週六（18日），未來兩波分別在週三（22日）及週日（26日），依目前的數據來看這3波冷空氣強度相近，但由於伴隨的水氣不同，天氣型態也會有所差異，需持續觀察。