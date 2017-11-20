獨家》 開枝散葉！台灣原生樹種紮根紐西蘭北島45年

美哉MF公園裡的台灣移民樹，生長在紐西蘭已45年，已長大成樹。（徐嘉君提供）

2017-11-20 11:14

〔記者黃昭國／綜合報導〕年近80歲的紐西蘭Graham Dyer，45年前經由外交管道向台灣的林試所索取一批台灣原生種的樹木種子，這批台灣「移民樹」被栽種在北島的McLaren公園，它們雖繞過半個地球，身處與原生地相反的春夏秋冬，生長情形十分良好，但令人嘖嘖稱奇的是，移民樹生長的形狀與台灣的樹略有不同，如五葉松又胖又壯，台灣欒樹也長成大size，但就是只開花，卻不結果。

Graham Dyer用情感種台灣樹

1971年聯合國大會通過中共取代中華民國成為聯合國會員的議案，我國也宣布退出聯合國，台灣在外交上遭受空前挫敗，遠在南太平洋的35歲哈台青年Graham Dyer，向我國駐紐西蘭大使夏功權提出請求，希望能取得台灣的原生樹木種子栽種，而他的請求在夏大使力促下，當時的台灣省林業試驗所真的寄送一批種子，飄洋過海到紐國，年輕的Graham Dyer將這批種子先在自家農場育苗，一部分樹苗種在奧克蘭附近激流舟訓練場所McLaren falls park公園內，當初Graham的計劃是收集世界各國的樹木，分區栽種，然後跟各國募款請他們掛牌認養，但公園的主事者不贊成，覺得他這個年輕人異想天開，他就退出了，但還是留下一區，也因此沒有掛牌標示，之後的幾年，Graham把該區命名為「福爾摩沙植物區」，並在每一棵台灣移民樹上掛名牌、註明來自台灣。

移民紐國先驅 台灣樹獲外交部認證

就在1972年中，紐西蘭與中國建交，夏功權大使為此6月間離任返回台灣，還特別寫信給Graham，問他收到種子嗎？信的內容抱怨當時的中共政府之不公不義，這封信已成Graham的珍藏，也為這批台灣移民樹做認證。Graham還保留有台灣省林試所〈農委會林試所前身〉寄種子給他的清單，林林種種多達16種之多，種子的顆數也列有明細，幾乎掛有「Taiwan」的樹種都涵蓋在內，如台灣油杉、台灣杉、台灣二葉松、台灣五葉松與台灣欒樹等。

移民台灣杉獲國際評選為年度樹種

Graham夫婦熱愛台灣，是紐西蘭的傑出農民，與奧克蘭植物園有密切關係，從年輕到老為紐西蘭引進栽培許多珍貴樹種，而台灣的原生樹種更是他的最愛，而他栽種的台灣杉在2010年被國際樹木協會選為年度樹種（trees of the year, Taiwania），讓他引以為榮，為此，Graham夫婦在2011年專程來台灣，拜會林試所，並由已退休的林試所植物組組長邱文良接待，當時老先生最大的願望是能在原生地看到野生的台灣杉大樹，他詢問是否要到玉山山區、行程需要排幾天等問題。

台灣杉移民到紐西蘭 去撞南太平洋的月亮

2015年邱文良退休，轉由對台灣杉有特別研究的林試所研究員徐嘉君接手，同年11月Graham夫婦來訪下榻的宜蘭旅館，徐嘉君帶他們到棲蘭山區的160林道看台灣杉野樹，77幾歲的老先生看著挺拔的巨木久久不能自己，回去以後寫了一封充滿感激之情的信，說原來自己親手種在紐西蘭的台灣杉還只是小Baby而已，原生地的老樹氣質實在太不一樣了，他還把此行發表在紐西蘭樹木學報，文字間能深深感受到他對台灣杉的戀慕之情。

Graham Dyer栽種在MF公園裡的台灣移民樹.台灣杉量樹圍已達3米，在2010年被國際樹木協會選為年度樹種（trees of the year, Taiwania），讓他引以為榮。（徐嘉君提供）

今年10月間，Graham邀訪林試所研究員徐嘉君到紐西蘭參觀他們栽種台灣移民樹們，在老夫婦的莊園，第一眼就發現農莊高升台灣國旗，老先生還把1972年台灣大使夏功權的信給她看，細數台灣原生樹的種種。當年栽植的台灣杉樹胸圍已達3米，且已開花結果，台灣山地常見的五葉松，體型也壯碩無比，但主幹往橫向發展，另外，印象深刻的是台灣欒樹除了枝葉茂盛外，據說開花也很壯觀，但卻不結果，真正原因耐人尋味。

Graham Dyer栽種在MF公園裡的台灣移民樹.台灣杉量樹圍已達3米，在2010年被國際樹木協會選為年度樹種（trees of the year, Taiwania），樹身掛有台灣名牌。（徐嘉君提供）

由於台灣植物園區分布頗廣，且徐嘉君在紐西蘭停留時間只有短短幾天，未能在短時間內將所有台灣移民樹詳細登錄與記載相關資料，徐嘉君覺得有些遺憾，據了解，台灣移民樹自45年前在紐國北島播下種子至今，徐嘉君是第一批台灣訪客。

MF公園裡的台灣移民樹台灣五葉松，枝幹變成這模樣，與台灣本土生長的完全不同，令林試所研究員徐嘉君很傻眼，覺得很值得探討或研究。（徐嘉君提供）

Graham Dyer庭院裡的台灣欒樹，開枝散葉卻開花未結果，原因耐人尋味。（徐嘉君提供）

Dyers農場裡栽種的台灣移民樹台灣巒大杉（香杉）。（徐嘉君提供）

Dyers農場裡的台灣杉。（徐嘉君提供）

圖為Graham農場裡的台灣杉，與MF公園裡的台灣杉一樣，又高又壯。（徐嘉君提供）

MF_MclarenFalls公園裡的台灣雲杉開花結果了，林試所研究員摸起來感觸很特別。（徐嘉君提供）

MF公園裡的威氏帝杉（黃杉）開花結果了。（徐嘉君提供）

1972年中，紐西蘭與中國建交，夏功權大使為此6月間離任返回台灣， 此還特別寫信給Graham，問他收到種子嗎？信的內容抱怨當時的中共政府之不公不義，這封信已成Graham的珍藏，也為這批台灣移民樹做認證。（Graham提供）

45年前的台灣省林業試驗所寄送給Graham一批台灣原生樹的種子，這批飄洋過海到紐國的種子清單，數量不少，真是最好國民外交佐證。（Graham提供）

Graham Dyer對台灣人情味留下深刻印象，引進紐西蘭的台灣移民樹讓他引以為榮，圖為農場張掛台灣國旗。（徐嘉君提供）

被栽種在紐西蘭北島McLaren公園的台灣移民樹，歷經45年異國風霜考驗，大都存活得很好。（徐嘉君提供）

Graham Dyer與台灣的研究員徐嘉君討論台灣欒樹生態上的相關問題。（徐嘉君提供）

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