4縣市豪大雨特報！ 低溫下探15度全天冷

今天將是冷空氣影響最明顯的時候，北部、東北部整天低溫約15至19度，中部17至22度，南部20至25度，花東約18至22度。（資料照，記者林正堃攝）

2017-11-19 06:38

〔即時新聞／綜合報導〕受到東北季風影響，今天北部及東北部地區降雨最為明顯，氣象局今晨針對台北發布大雨特報，基隆、新北、宜蘭發布豪雨特報。另外今天將是冷空氣影響最明顯的時候，北部、東北部整天低溫約15至19度，中部17至22度，南部20至25度，花東約18至22度。

中央氣象局指出，今天受到華南雲雨區東移影響，北台灣持續濕冷有雨，中部、花、東地區及南部山區亦有短暫雨，尤以北部及東北部地區降雨最為明顯，除了易有瞬間較大雨勢，下雨持續時間也較長。

空氣品質方面，今天南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），指標污染物為細懸浮微粒，其他地區為良好至普通等級。受風速增強影響，雲嘉南局部地區將出現揚塵天氣。

氣象局提醒，因強烈東北風影響，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域將有9至11級強陣風，沿海風浪明顯偏大，浪高可達4至6米，海上作業需特別注意。

明天此波冷空氣及華南雲雨區東移將持續影響台灣，北台灣地區整天下雨時間長，其他各地除了南部平地之外也都有一些短暫雨；氣溫方面，北部及宜蘭、花蓮高溫21到23度，中南部高溫26到28度，各地低溫約17到20度。週二短暫回溫後，週三又有一波冷空氣南下。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 ~ 17 18 ~ 21 21 ~ 25 18 ~ 21

氣象局今晨針對台北發布大雨特報，基隆、新北、宜蘭發布豪雨特報。（資料照，記者林正堃攝）

今天受到華南雲雨區東移影響，北台灣持續濕冷有雨，中部、花、東地區及南部山區亦有短暫雨，尤以北部及東北部地區降雨最為明顯，除了易有瞬間較大雨勢，下雨持續時間也較長。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）