北部明下探15度 氣溫可能創入秋新低

今天開始天氣開始明顯變冷，預計明日低溫可能掉到15度，可能創下入秋以來最低溫。（記者廖振輝攝）

2017-11-18 19:24

〔記者吳柏緯／台北報導〕濕冷天氣要持續到週一！氣象局表示，隨著這波東北季風增強，帶來較涼冷的空氣，今天開始溫度明顯下降，全台各地也都明顯出現降雨情形，將一路到週一。這波最低溫出現在明天清晨，北部大約只有15到16度，可能刷新今年入秋後的低溫紀錄。

氣象局預報員吳依帆指出，受到鋒面通過與東北季風報到的影響，明天一整天都持續是偏涼的天氣，其中基隆北海岸與桃園以北感受最為明顯。明天白天的氣溫，以台灣北部最低，大約只有15到19度；中部為17到22度，南部溫度則相對較高，22到25度。

今年入秋以來，最低溫出現在11月初的嘉義，當時溫度為16.5度。由於氣溫從今天白天開始就呈現一路向下的趨勢，吳依帆表示，以預報資料來看，最低溫出現在明天清晨，有可能刷新入秋以來的最低溫。

除了天氣變涼，隨著鋒面通過與華南雲雨帶水氣東移，台灣各地從今天開始已陸續下雨了，吳依帆說明，明天除了南部的平地外，全台都仍有降雨的情況，雨勢和今天差不多。這場雨可能要至少下到下週一，到週二才會趨緩，因此這幾天民眾外出記得隨身攜帶雨具。

在菲律賓附近海面的低壓系統今天發展成今年第25號颱風「鴻雁」，不過吳依帆表示，由於距離台灣遙遠且一路向越南前進，因此並不會對台灣造成影響台灣。不過這一兩天若要赴越南的民眾，需特別注意颱風動態。