立石賽飆創意 日式禪風台灣廟聳立溪石上

2017-11-18 17:49

〔記者黃美珠／關西報導〕今天氣溫下降又飄雨，但擋不住100多名愛玩石頭人們的熱情，齊聚新竹縣關西鎮南山大橋下鳳山溪畔參加「鹿江盃立石比賽」。有些人單純好玩，試著練習堆高高，有人則挑戰腦力搞創意。其中，台北醫學院校友組成的「鹿搖知馬力」隊，在溪旁用石頭搭建出台灣寺廟的特色景觀，還帶有日式禪風，讓人拍案叫絕。

這場不太花錢、但趣味百分百的立石比賽，是財團法人鹿江教育基金會的創意。今年共有39隊、117人報名出賽，現場大家或走或爬涉過溪水，不斷找尋心中最理想的那顆磐石。

去年拿到第3名的台北醫學院校友林季霆、陳念廷、時雨青組成的「鹿搖知馬力」隊，這次以「薪火相傳」為題再拿優勝。

他們用立石方式構建出包含榕樹、高塔、八家將、嘯天犬、元寶、香客、爆竹煙花等台灣寺廟特有的景觀。除了現場溪石，他們也巧妙把周邊野地的狗尾草、浮萍等當做素材加入創作，具象又充滿日式禪風。

他們也汲取去年示範作品中的「石拱門」設計，把寺廟和由20顆卵石堆成的寶塔，用一個石拱門搭配溪水做出空間上的視覺區隔。水面漂浮著一串的浮萍象徵源源湧入寺廟祈福的香客，入門後就是台灣寺廟必備的大榕樹造景，展現了立石技巧，也看到了他們的空間設計美感。

同校校友葉安迪、胡依綸及林仕凱也組成「雙面間諜」隊來同樂。

葉安迪說，他們感受到現場的鄉間閑適氛圍，頓時懷念小時候焢窯的滋味，就用「您今天焢窯了嗎？」為題，合力堆出一個窯。他覺得，焢窯最好玩的地方就是做出那個窯，以及事後享受那烤番薯的滋味，立石過程讓他起心動念，賽後不如揪團真的去焢窯！

林仕凱說，整個堆窯技巧最難的就是窯的圓頂，因為石頭千百種，很難找到合用的石頭，這著實讓他們費了很大的心思，所以，完成後覺得很有成就感。

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